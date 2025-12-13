La VII Asamblea General de MÉS apuesta por abolir el alquiler turístico

El coordinador general de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, durante la VII Asamblea General del partido - MÉS PER MALLORCA

PALMA 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

La VII Asamblea General de MÉS per Mallorca, en la que la formación ecosoberanista ha situado la vivienda como "emergencia nacional", ha apostado por abolir el alquiler turístico.

En una nota de prensa, MÉS per Mallorca ha informado que su VII Asamblea ha debatido y votado, este sábado, la Ponencia Política, la hoja de ruta de la formación en vista al futuro y a las elecciones previstas para 2027. Un documento que identifica el acceso a la vivienda como el principal problema estructural de Mallorca y que defiende un cambio de rumbo profundo para garantizar que la ciudadanía pueda vivir con dignidad en su tierra.

La formación ha denunciado que el coste de la vivienda es, a día de hoy, la primera causa de pobreza en las Islas y ha defendido que las casas tienen que ser "para vivir y no para especular".

Por este motivo, ha propuesto prohibir nuevos usos turísticos en viviendas, e ir progresivamente haciendo desaparecer los existentes. También una regulación de precios, límites a la compra "especulativa" y por parte de no residentes, la movilización de pisos vacíos de grandes tenedores, impuestos altos sobre casas vacías o recargos sobre segundas y sucesivas residencias además de un fuerte impulso del alquiler público y social, así como la rehabilitación del parque existente antes de construir más.

"Queremos representar a la gente que está harta de no poder tener una casa suya, una vida digna. Las casas tienen que dejar de ser un negocio. No descansaremos hasta que todo el mundo tenga una casa que ahora el Govern le niega", ha subrayado el coordinador general de MÉS, Lluís Apesteguia, que ha añadido que "se tienen que denunciar las falacias y mentiras de Prohens: no trabajan para la gente de aquí, no se puede acceder a un alquiler con los sueldos de este país".

La Ponencia alerta que "una generación entera vive atrapada entre alquileres imposibles y salarios bajos", hecho que impide la emancipación y expulsa a la juventud.

Frente a ello, MÉS defiende el derecho colectivo a permanecer en Mallorca y a construir un proyecto vital digno. Por eso, apuesta por superar el modelo basado en el turismo de masas y la construcción y avanzar hacia una economía diversificada y verde, mejorar las condiciones laborales y reforzar el Estado del bienestar, con servicios públicos fuertes, una red de cuidados y la propuesta de una renta básica universal. Una "economía por las personas", ha insistido Apesteguia, "con mejores condiciones laborales y de vida".

El documento sitúa además la mirada feminista como eje transversal, defiende la protección del territorio y el decrecimiento del consumo de suelo, y reivindica el catalán como lengua de "cohesión, inclusión y soberanía".

"Somos el único proyecto de emancipación nacional que existe en Mallorca pero ser soberanista, nacionalista o mallorquinista nunca significará ser xenófobo", ha sentenciado el coordinador general.

Apesteguia ha recordado que la formación fue la primera en denunciar el "crecimiento poblacional inasumible que vive esta tierra" pero ha afirmado que "es indecente y una ignominia hacer hincapié sobre las personas más vulnerables".

A juicio del coordinador general de MÉS, "quién propicia este modelo para continuar llenándose los bolsillos son los mismos que financian a los partidos xenófobos y aplican un modelo depredador en esta tierra. Oligarcas de aquí y de Madrid", ha señalado.

Efectivamente, "sobra gente: los especuladores, los depredadores del territorio, los xenófobos, los antimallorquines y los fascistas", ha concluido.

Apesteguia se ha vuelto asimismo a referir a la ex alcaldesa de Petra Caterina Mas, que ha sido absuelta de las "falsas acusaciones" del PP y de El PI y ha advertido que "vendrán más porque MÉS les molesta, cuestiona su modelo de estado".

"Nosotros no somos iguales. Nuestra gente es decente y viene a defender los intereses colectivos", ha insistido el coordinador general de MÉS per Mallorca.

La Asamblea ha votado, además, la nueva dirección de la formación, con una Permanente que continúa encabezando Lluís Apesteguia y en la que se mantienen Maria Ramon como secretaria de organización y Ferran Rosa como secretario de comunicación. Se incorporan Laura Celià en finanzas, Carme Gomila en movimientos y estrategia política y Miquel Oliver como secretario de territoriales.

En cuanto a la comisión de Garantías la forman Bel Busquets, Mateu Xurí, Maria Sampol, Joan Antoni Salas y Coloma Ferrer.

Mientras, el Consejo Político está integrado por Xisca Mir, Joan Ferrà, Magdalena Perelló, Gabriel Mayol, Maria Pastor, Llorenç Carrió, Guillem Ramis y Magdalena Obrador.

Y, las sectoriales de la ejecutiva están representadas por Rosa Cursach, Andreu Bujosa, Maria Magdalena Obrador, Miquel Àngel Sureda, Anabel Riveras, Sebastià Llodrà, Teresa Caimari, Antoni Canyelles, Agustina Vilaret, Joan Llodrà, Katya Molinas y Tomeu Tugores.

En esta última jornada de Asamblea también se ha debatido y aprobado el Código Ético de la formación.

La familia de MÉS per Mallorca ha estado acompañada, esta jornada, por CCOO, la Assemblea Sobiranista de Mallorca, Uctaib, ERC, BNG, EH Bildu, Compromís, CHA, PSIB, Esquerra Unida y Més por Menorca.