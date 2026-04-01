Vivienda en Baleares: subidas de precios de casi el 50% en un año

Archivo - Escaparate de una inmobiliaria. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

PALMA, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El precio de la vivienda usada experimentó en Baleares una subida del 9,1% durante el último año hasta situarse en 5.236 euros el metro cuadrado (euros/m2), según el último informe de precios de idealista.

Este dato supone un crecimiento del 1,5% trimestral y el récord histórico de la vivienda usada en Baleares.

En los municipios del archipiélago el comportamiento ha sido mayoritariamente alcista durante el último año. La mayor subida se ha producido en Sa Pobla con un 47,5%. Le siguen los incrementos de Artà (33,8%), Alaior (30,8%) y Selva (21,8%).

Por el contrario, los municipios de Puigpunyent (-9,9%), Lloseta (-4,6%) y Andratx (-1,5%) representan los únicos descensos entre los mercados analizados por idealista.

En Palma los precios subieron un 10,4% en el último año hasta los 5.117 euros/m2. Formentera se mantiene en el mercado más exclusivo de las islas, con 9.039 euros/m 2, seguido por Santa Eulària (8.193 euros/m2).

El municipio más económico de los analizados por idealista en Baleares es Lloseta, donde los vendedores piden una media de 2.335 euros/m2. Le siguen Petra (2.374 euros/m2) y Sa Pobla (2.642 euros/m2).