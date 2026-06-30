La vivienda nueva sube un 10,6% en Baleares en el segundo trimestre en comparación con 2025, según el Grupo ST

Edificio en construcción. - GRUPO ST

PALMA/MADRID 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El precio medio de la vivienda nueva en Baleares en el segundo trimestre del año se ha situado en cerca de 3.250 euros el metro cuadrado, lo que supone un incremento del 10,6% en relación con el mismo periodo de 2025.

Estos son algunos de los datos que se desprenden del Estudio de Vivienda Nueva realizado por el Grupo ST, en el que también se detalla que Baleares sería la cuarta comunidad más cara por detrás de Catalunya --5.564 euros/m2--, Madrid --5.471 euros/m2-- y País Vasco --3.727 euros/m2--.

En España, el precio medio de la vivienda nueva se elevó un 9,7% en la primera mitad de 2026 con respecto al mismo periodo de 2025 y un 4,9% en comparación con el semestre inmediatamente anterior, hasta alcanzar los 3.458 euros por metro cuadrado en su quinto semestre consecutivo de máximos históricos.

Las previsiones del grupo apuntan además a que el precio de la vivienda nueva cerrará 2026 con un incremento interanual del 9,3%, lo que supondría una cierta estabilización en el ritmo de crecimiento respecto a los niveles actuales.

Por comunidades autónomas, Madrid (+11,8%), Baleares y Cataluña (+10,5%) fueron las únicas regiones que superaron la media nacional en variación interanual y concentraron los mayores incrementos de precios.

En el extremo contrario se situaron Melilla (+1,6%), Ceuta (+3,8%) y Asturias (+4,3%), únicas autonomías y ciudades autónomas con subidas inferiores al 5%. El resto de territorios registró incrementos comprendidos entre el 5,1% de Castilla-La Mancha y el 9,3% de la Comunidad Valenciana.

En cuanto a las capitales de provincia, Barcelona mantuvo el precio medio más elevado del país, con 6.310 euros por metro cuadrado, por encima de la barrera de los 6.000 euros.

Tras la capital catalana se situaron Madrid, con 5.471 euros por metro cuadrado, y San Sebastián, con 5.047 euros, superando esta última por primera vez el umbral de los 5.000 euros por metro cuadrado.

Por el contrario, los precios más reducidos se localizaron en Ciudad Real, con 1.416 euros por metro cuadrado, Cáceres, con 1.440 euros, y Ávila, con 1.465 euros.

UN ESFUERZO DE 7,8 AÑOS DE TRABAJO

El informe también analiza el Índice de Esfuerzo Inmobiliario, que representa el tiempo que un individuo necesita ahorrar su sueldo íntegro para adquirir una vivienda nueva de tipo medio en España. Según este indicador, al cierre del segundo trimestre de 2026 una persona necesitaría los ingresos íntegros correspondientes a 7,8 años de trabajo para acceder a una vivienda nueva.

La cifra supone un incremento del 0,7% respecto al trimestre anterior y del 3,6% en comparación con el mismo periodo del año anterior, prolongando así la tendencia de aumentos moderados registrada durante los dos últimos ejercicios.

Baleares continuó registrando el mayor nivel de esfuerzo inmobiliario del país, con 20,2 años de salario íntegro necesarios para la adquisición de una vivienda nueva, tras registrar un incremento interanual del 4,2%.

Tras el archipiélago se situaron Madrid, con 10,7 años; Cataluña, con 8,3 años, y Canarias, también con 8,3 años, siendo las únicas comunidades autónomas que superaron la media nacional.

Asimismo, el informe refleja una evolución dispar entre territorios, con trece comunidades autónomas registrando aumentos del esfuerzo inmobiliario y cuatro experimentando descensos respecto al trimestre anterior.

Los incrementos oscilaron entre el 3% registrado en Canarias y el 0,1% de Baleares, mientras que las caídas se movieron entre el 2,6% de La Rioja y el 0,1% de Castilla-La Mancha.

LA CAPACIDAD DE ADQUIRIR UNA VIVIENDA CAE UN 4,6%

Por otro lado, el Índice de Accesibilidad, que mide la relación entre el precio medio de la vivienda y la capacidad de endeudamiento adecuada para su adquisición, descendió un 1,2% trimestral y un 4,6% interanual, hasta situarse en 83 puntos. El indicador permaneció así por debajo del umbral de equilibrio fijado en los 100 puntos.

Solo ocho comunidades autónomas permiten actualmente a un ciudadano con salario medio acceder a una vivienda estándar sin superar el nivel de endeudamiento recomendable.

Estas son Extremadura, con 138 puntos; La Rioja, con 129; Murcia, con 124; Castilla-La Mancha, con 123; Aragón, con 118; Castilla y León, también con 118; Asturias, con 114, y Navarra, con 105 puntos.

Por el contrario, Baleares, con 32 puntos, registró el menor índice de accesibilidad del país, seguida de Madrid, con 59 puntos; Cataluña, con 77, y Canarias, con 80 puntos, todas ellas por debajo de la media nacional.

En términos trimestrales, únicamente La Rioja (+1,6%) y Navarra (+1%) mejoraron su accesibilidad a la vivienda, mientras que Cataluña permaneció estable y Canarias registró el mayor deterioro, con una caída del 4,8%.

EL ÍNDICE DE CONFIANZA CAE UN 1,3%

Por otro lado, el Índice de Confianza del sector inmobiliario se situó en 58 puntos durante el segundo trimestre de 2026, tras registrar un descenso trimestral del 1,3%. No obstante, el indicador permaneció en positivo en términos interanuales, con un incremento del 0,6%.

Además, el índice se mantuvo por encima del umbral de equilibrio de los 50 puntos por octavo trimestre consecutivo, situación que se prolonga desde junio de 2024.

Por comunidades, la Región de Murcia alcanzó el nivel más elevado del indicador, con 62 puntos, mientras que Extremadura registró el menor valor, con 53,7 puntos. Todas las comunidades autónomas permanecieron, en cualquier caso, por encima del umbral de equilibrio.

En comparación con el trimestre anterior, Cantabria registró el mayor incremento del índice, con una subida de 2,9 puntos, mientras que Madrid anotó la caída más acusada, con un descenso de 2,9 puntos.

Junto a Cantabria también mejoraron sus registros Extremadura, Murcia y Cataluña, mientras que trece comunidades autónomas experimentaron retrocesos moderados.

EL COSTE DE CONSTRUCCIÓN, EN MÁXIMOS HISTÓRICOS

Por último, el coste medio nacional de construcción para promociones residenciales de obra nueva iniciadas alcanzó los 1.451 euros por metro cuadrado durante el segundo trimestre de 2026, lo que supone un incremento del 3,99% respecto al trimestre anterior y un aumento del 11,22% en comparación con el mismo periodo de 2025.

El dato supone además un nuevo máximo de la serie histórica y confirma la continuidad del incremento de los costes de construcción durante los últimos trimestres.

En materia de eficiencia energética, el informe señala que la calificación A se ha convertido ya en la norma en la obra nueva residencial. Las promociones iniciadas durante el primer semestre de 2026 registraron unas emisiones medias de 2,98 kilogramos de CO2 por metro cuadrado y año y un consumo de energía primaria no renovable de 16,87 kilovatios hora por metro cuadrado y año. Estas cifras son, respectivamente, un 18,1% y un 11,2% inferiores a las registradas durante el semestre anterior.