La vivienda en venta se encarece en Baleares un 2,68% y alcanza los 5.184 euros/m2

Archivo - Dos personas observan los anuncios de viviendas en venta en una inmobiliaria. - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La vivienda en venta se ha encarecido en Baleares en la primera mitad del año hasta un 2,68% interanual hasta alcanzar los 5.184 euros el metro cuadrado (euros/m2) y mantenerse así como CCAA más cara, según datos de pisos.com.

Por capitales de provincia, Palma figura como la tercera más cara con 5.377 euros/m2. En cuanto a municipios, los cinco más caros son de Baleares y son Formentera (10.354 euros/m2), Santa Eulària (8.977 euros/m2), Andratx (8.505 euros/m2), Sant Josep de Sa Talaia (7.862 euros/m2) y Calvià (7.583 euros/m2).

"Los precios de venta continúan mostrando una clara fortaleza, pero empiezan a aparecer señales de una cierta maduración del ciclo inmobiliario", ha indicado el director de Estudios de pisos.com, Ferran Font. El experto ha señalado que "la demanda sigue siendo elevada, pero encuentra cada vez más límites relacionados con la accesibilidad económica".

En términos generales, el precio medio de la vivienda de segunda mano en España se situó en junio de 2026 en los 2.454 euros por metro cuadrado, lo que supone un incremento del 1,12% en el primer semestre del año y un repunte del 2,84% en comparación con el mismo mes del año anterior, según el informe semestral de precios de venta de pisos.com.