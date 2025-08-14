El 9% de las viviendas en alquiler en Baleares no estuvieron ni un día en el mercado, según Idealista

Archivo - Una persona pasa a un edificio donde hay un cartel de ‘Se alquila’. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

El porcentaje de los alquileres exprés durante el segundo trimestre del año es el mismo en Palma

PALMA, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El 9% de las viviendas en alquiler en Baleares no estuvieron ni un día en el mercado, según datos de Idealista referentes al segundo trimestre de este año.

El porcentaje registrado en el archipiélago, ha informado el portal inmobiliario en un comunicado, es ligeramente superior a la media estatal, que es del 8%, y está lejos del de Teruel (20%), Guadalajara (16%) o Tarragona (15%).

Palma presenta el mismo 9% de los conocidos como alquileres exprés, el segundo "gran mercado" con una tasa más elevada solo por detrás de Barcelona (12%). Las cifras, no obstante, siguen lejos de Teruel (32%), Guadalajara (19%) o Soria (16%).

La estadística ha sido elaborada teniendo en cuenta todos los parámetros de la base de datos de Idealista en cada país, así como otras fuentes de datos públicas y privadas.