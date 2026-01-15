Voluntarios de Mamás en Acción acompañarán a niños ingresados en hospitales públicos que no tengan apoyo familiar

Firma del convenio entre el Servicio de Salud de Baleares y la Asociación Mamás en Acción para implantar el programa 'Curasana' - CAIB

PALMA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Salud de Baleares (IBSalut) y la Asociación Mamás en Acción han firmado un convenio para implantar un programa de apoyo y acompañamiento a niños ingresados en los hospitales que no dispongan de apoyo familiar.

La firma del convenio se ha llevado a cabo este jueves en el Hospital Universitario Son Espases con la presidenta del Govern, Marga Prohens; la consellera de Salud, Manuela García; el director general del IBSalut, Javier Ureña; el subdirector de Humanización del Servicio, Gabriel Rojo; la directora gerente de Son Espases, Cristina Granados, y la presidenta y fundadora de Mamás en Acción, Maria José Gimeno.

El proyecto 'Curasana' permitirá que voluntarios formados por la asociación acompañen a menores ingresados que no tengan apoyo familiar, ofreciéndoles compañía, entretenimiento y afecto durante su estancia en el hospital.

Según han explicado desde la Conselleria de Salud, los turnos podrán llegar hasta 24 horas con el objetivo de que ningún niño se sienta solo en momentos delicados.

La presidenta del Govern ha destacado en el acto que "ningún niño debería estar enfermo y mucho menos debería pasar solo por un ingreso hospitalario". "Hoy es un día muy importante en el que damos la bienvenida a un proyecto pensado y hecho con corazón y alma", ha agregado.

De su lado, según la consellera de Salud, este convenio es una muestra del compromiso del Govern con la humanización de la atención sanitaria y con la protección de los más vulnerables.

El IBSalut facilitará espacios y establecerá protocolos para garantizar la seguridad y el bienestar de los pacientes pediátricos, mientras que la asociación aportará voluntarios, formación y recursos.

El acuerdo tiene una vigencia inicial de cuatro años y, han destacado desde el Govern, refuerza la colaboración entre el sistema públicos de salud y el voluntariado social para mejorar la experiencia de los pacientes pediátricos y sus familias.

Mamás en Acción es una organización que coordina una red de más de 3.000 voluntarios activos, que ya han acompañado a más de 2.500 menores en 54 hospitales, sumando más de 70.000 horas de presencia afectiva. Su principal objetivo es acompañar en su estancia hospitalaria a niños que no tienen padres o no pueden vivir con ellos.

"Nuestro compromiso es estar junto a ellos, proporcionándoles acompañamiento y afecto, trabajamos para eliminar la soledad no deseada de los niños en los hospitales", ha explicado la presidenta y fundadora de Mamás en Acción.