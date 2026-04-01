Vox acusa al Govern de "saltarse controles" presupuestarios y de ignorar sus demandas en el decreto anticrisis

Archivo - La portavoz del grupo parlamentario VOX, Manuela Cañadas, interviene durante un pleno en el Parlament balear - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas, ha acusado al Govern de "colar" en el decreto ley para paliar el impacto económico de la guerra en Oriente Medio medidas que "no tienen nada que ver" con la crisis para "saltarse controles" presupuestarios.

En varios mensajes en la red social X este miércoles, Cañadas ha criticado también que el nuevo decreto "ignore" buena parte de las medidas que su grupo había planteado, especialmente, las relacionadas con la vivienda.

Sobre la primera cuestión, la portavoz de los de Santiago Abascal ha asegurado que la norma aprobada este miércoles en un Consell de Govern extraordinario abre la puerta al Govern a mover y ampliar crédito presupuestario "con menos controles y sin autorización".

"En otras palabras: estarían modificando las reglas para saltarse los controles y tener más capacidad de gasto con menos fiscalización y sin pasar por el Parlamento. Todo ello usando una guerra como excusa", ha apuntado.

Igualmente, ha lamentado que el Ejecutivo autonómico haya "ignorado" buena parte de las propuestas que su grupo parlamentario hizo para introducir al decreto.

A su entender, se "olvidan" de medidas "valientes" enfocadas a paliar la grave crisis de vivienda que, ha agregado, se verá agravada.

"Además de no contar con ayudas específicas y efectivas para autónomos y pymes de más sectores ni eliminar el gasto político superfluo ni del sector público instrumental que tanto consume", ha señalado.

Según Cañadas, su grupo analizará el decreto y tomará una decisión respecto a su posición. "Nos han ignorado y los que pagan el precio son los ciudadanos", ha zanjado.