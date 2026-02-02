Vox acusa al PP de copiarle la PNL para prohibir el burka y Sagreras defiende que su propuesta es "sensata"

Archivo - La portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas, y el portavoz del PP, Sebastià Sagreras, durante una rueda de prensa - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox, Manuela Cañadas, ha acusado al PP de "copiarle" la proposición no de ley (PNL) para prohibir el burka y el niqab en espacios públicos, a lo que el portavoz 'popular', Sebastià Sagreras, ha defendido que su propuesta es "sensata" y que es el grupo de Cañadas el que ha cambiado de opinión.

En las ruedas de prensa de este lunes previas al pleno, en el que se debatirá la propuesta del PP, Cañadas ha recordado que su formación presentó una iniciativa similar que fue rechazada por el PP.

"Que hagan un ejercicio de coherencia y que dejen de ocurrir estas cosas que son una pérdida de tiempo para todos", ha dicho la portavoz de los de Santiago Abascal, quien ha afirmado que su grupo votará a favor de la iniciativa.

De su lado, el portavoz 'popular' ha defendido que la propuesta de Vox instaba al Govern a realizar la prohibición y hacía referencia solo al velo. Ahora, la PNL del PP, pide la prohibición del velo islámico integral al Gobierno de España.

"Vox se ha dado cuenta que su propuesta iba desencaminada", ha considerado Sagreras.