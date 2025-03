Vox Baleares atribuye la denuncia del PSOE a una "cortina de humo para tapar su propia corrupción"

PALMA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

Vox Baleares ha atribuido la denuncia del PSOE que ha desembocado en una investigación de la Fiscalía Anticorrupción por financiación irregular del partido de Santiago Abascal a una "cortina de humo de los socialistas para tapar su propia corrupción".

"Que la justicia actúe y ya veremos", ha señalado a preguntas de los medios la portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas, preguntada por la cuestión.

Sobre este asunto, el portavoz de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha afirmado que valorará la información cuando Vox rinda cuentas y dé explicaciones y se conozca el alcance de la investigación.

"No me quiero precipitar", ha afirmado, al tiempo que ha señalado que "no se puede garantizar una financiación clara" desde el momento en que ha recibido fondos de la oposición iraní.