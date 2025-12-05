Vox celebra haber puesto freno a la instalación "masiva" de energías renovables prevista en el decreto de aceleración

Archivo - Placas solares en el campo - ISABEL CABALLERO - Archivo

PALMA, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario de Vox ha celebrado haber puesto freno a la "desregulación encubierta" para permitir la instalación "masiva" de energías renovables que estaba prevista en el decreto ley de aceleración de proyectos estratégicos.

La normativa ya fue aprobada hace unos meses por el Consell de Govern, pero los de Santiago Abascal la tumbaron cuando llegó al Parlament para su convalidación.

Está previsto el Consell de Govern, después de que el PP y Vox hayan consensuado un nuevo texto, vuelva a dar luz verde al decreto ley en su reunión de este viernes.

"Hemos evitado que Baleares acabe como Andalucía, donde el gobierno del PP está talando olivos para instalar campos de placas solares", ha afirmado la portavoz de Vox en la Cámara autonómica, Manuela Cañadas.

Los de Abascal, en un comunicado, han celebrado haber conseguido "depurar" el texto definitivo y "obligado" al Govern a "retirar todo el articulado" que seguía los postulados de la Agenda 2030 y "pretendía imponer una desregulación encubierta para la instalación masiva de energías renovables".

Así, siempre según Vox, del texto se han eliminado las Zonas de Interés Autonómico Energético (ZIAE) y las modificaciones previstas en la ley de carreteras y de cambio climático "que ponían en riesgo nuestras islas".

El decreto, no obstante, sí que mantendrá la cobertura legal al acuerdo para trasladar residuos de Ibiza a Mallorca, que se podrá comenzar "de forma inmediata y legal".

"Esta medida es necesaria para solucionar a los ibicencos el problema que padecen y, por otro lado, conseguir bajar la tasa que pagan todos los mallorquines", ha reivindicado el vicepresidente segundo del Consell de Mallorca, Pedro Bestard (Vox).

FRENO A LA "INVASIÓN" DE RENOVABLES

Para los de Abascal, el logro "más significativo" conseguido en el marco de esta negociación ha sido la "supresión total" de la disposición final octava del texto, que era la que regulaba la creación de las ZIAE.

Esta figura jurídica, tal y como estaba redactada, suponía un "blindaje" para implantar energías renovables en suelo rústico, automatizaba la instalación de plantas de generación y almacenamiento y las eximía de requisitos urbanísticos clave, ha sostenido el partido.

Con su eliminación, ha aplaudido, se protegerán los terrenos agrícolas y rurales de "proyectos de gran impacto" y se evitará que las políticas de la Agenda 2030 "pasen por encima de los ciudadanos de Baleares".

"Las ZIAE eran un caballo de Troya de la Agenda 2030 para llenar el campo de placas solares sin control", ha afirmado Cañadas.

Asimismo, Vox ha conseguido que el decreto no contemple una modificación de la ley de carreteras que, según ellos, permitía la instalación de infraestructuras eléctricas de renovables y puntos de recarga en dominios públicos.

Eso, han considerado, no era una medida de agilización sino una "trampa" y un "caramelo envenenado" dirigido a facilitar la integración de nuevas redes energéticas renovables siguiendo "directrices ideológicas ajenas a los intereses de las Islas".

"Si a un particular se le ponen mil trabas para reformar su casa, no se puede dar carta blanca a las renovables para que hagan lo que quieran en nuestras carreteras y campos", ha dicho la portavoz parlamentaria.

Tampoco se pondrá en marcha, siempre según Vox, el mecanismo que permitía la "expropiación forzosa y automática" para llevar a cabo proyectos eléctricos mediante una declaración de utilidad pública.

"Hemos frenado un ataque frontal a la propiedad privada, impidiendo que la administración pueda arrebatar terrenos o imponer servidumbres de paso a los ciudadanos bajo la excusa de la transición energética", ha apuntado Cañadas.

MATADEROS E INVERSIONES

El decreto también contemplará la supervivencia de los mataderos de todas las islas del archipiélago, que quedarán "blindados legalmente" al definirlos como un servicio de interés económico general.

"Ponemos fin a la asfixia de nuestros ganaderos y aseguramos la continuidad del sector primario balear, protegiendo nuestra soberanía alimentaria frente a las trabas burocráticas que amenazaban con cerrar estas infraestructuras vitales", ha indicado el partido.

De la normativa, de acuerdo con Vox, también se ha eliminado la cláusula que permitía al Govern aprobar proyectos "a dedo" mediante la declaración estratégica de algunos de ellos.

"Se acabaron los privilegios para proyectos que, sin cumplir los estándares, pretendían aprobarse bajo criterios subjetivos o políticos", ha incidido.