Vox cree que las siguientes elecciones seguirán la tónica de Aragón y estima crecer hasta los 12 diputados en Baleares

Archivo - La portavoz de Vox en el Parlament balear, Manuela Cañadas, en una rueda de prensa - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas, ha celebrado los resultados que obtuvo su partido en las elecciones de Aragón que, a su entender, "será la tónica" en cada autonomía porque los ciudadanos "votan no al bipartidismo".

En Baleares, ha expuesto Cañadas en la rueda de prensa previa al pleno, los resultados de Aragón no son trasladables porque Vox ya creció en las pasadas elecciones de 2023.

No obstante, ha subrayado que tienen "conocimiento" de que el partido crecerá hasta los diez diputados --en 2023 obtuvo ocho-- y "según como vaya", hasta los 12.