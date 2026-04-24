Vox critica la "deslealtad" del PP Calvià por retirar su propuesta de no contribuir al Fondo Mallorquín de Solidaridad

PALMA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Vox ha reprochado al PP su "deslealtad" por retirar "unilateralmente" del orden del día del pleno del Ayuntamiento de Calvià, una iniciativa suya para que la corporación local se dé de baja del Fondo Mallorquín de Solidaridad y Cooperación y no haga aportaciones a este ente.

La medida, que suponía dejar de financiar con dinero público actividades de cooperación internacional, estaba acordada entre los dos partidos del equipo de gobierno con el fin de "no recortar partidas que afectaran a los vecinos de Calvià", según ha explicado Vox en un comunicado.

El Fondo Mallorquín de Solidaridad y Cooperación es una entidad sin ánimo de lucro constituida en 1993 que agrupa aportaciones de instituciones municipales y autonómicas para financiar proyectos solidarios en el exterior. Vox ha considerado que, en un contexto de "necesidades crecientes" entre los vecinos de Calvià, ese dinero debe "quedarse en el municipio" y destinarse a "quienes pagan sus impuestos y aquí viven en Calvià".

"El PP pactó con Vox retirar esta financiación y ahora, con el alcalde, José Antonio Amengual, a la cabeza, da marcha atrás sin explicación y sin consenso. Esto no es gestión, es traición a los ciudadanos de Calvià que votaron a PP y a Vox para gestionar sus impuestos", ha afirmado el portavoz de Vox en Calvià, Manuel Más.

La regidora responsable de esta propuesta, Juana María Prats, ha apuntado que esta iniciativa "no era una ocurrencia", sino que estaba en "los presupuestos, estaba acordada y estaba lista para ejecutarse".

"Que el PP la retire del orden del día de forma unilateral demuestra que priorizan la presión externa sobre el compromiso con los vecinos de Calvià", ha alegado.

Por estos motivos, desde la formación han reiterado su compromiso con la "prioridad nacional" y ha anunciado que volverán a presentarla en el próximo pleno. Además, han exigido al PP que "respete los acuerdos" y no permita que "intereses ajenos al municipio impongan el destino del dinero de los 'calvianers'".