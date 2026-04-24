El Ayuntamiento de Calvià rectifica y no se dará de baja del Fondo Mallorquín de Cooperación

Miembros del Fondo Mallorquín de Solidaridad y Cooperación tras la última asamblea general de la entidad. - FONDO MALLORQUÍN DE SOLIDARIDAD Y COOPERACIÓN

PALMA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Calvià ha rectificado y no se dará de baja del Fondo Mallorquín de Solidaridad y Cooperación, como tenía previsto aprobar en el pleno de la semana que viene.

Desde el Consistorio han asegurado a Europa Press que el acuerdo para hacer efectiva su salida de la entidad, de la que forman parte los ayuntamientos de la isla y que sirve como mecanismo de solidaridad internacional, ha sido retirado del orden del día.

De este modo se mantendrán los cerca de 10.000 euros que Calvià tenía previsto destinar al Fondo Mallorquín de Cooperación en los presupuestos municipales.

Según ha adelantado este viernes 'Diario de Mallorca', la intención inicial del equipo de gobierno, formado por el PP y Vox, era darse de baja de la entidad y destinar esa partida a proyectos comunitarios o programas de salud mental.

CRÍTICAS DEL PSIB

Antes de conocerse la rectificación por parte del Ayuntamiento de Calvià, el PSIB había exigido al presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, que fuese "valiente" e impidiera la salida de Calvià del Fondo Mallorquín de Solidaridad y Cooperación.

De este modo se han expresado este viernes las portavoces socialistas en la institución insular, Catalina Cladera, y en el Ayuntamiento de Calvià, Nati Fracés.

Cladera, según ha informado el partido en un comunicado, ha acusado al PP de no poner "líneas rojas" a Vox y permitir que los de Santiago Abascal condicionen "decisiones importantes".

"Galmés debería decirle al alcalde de Calvià que no se salga del Fondo Mallorquín de Cooperación, debería ser valiente y se debería plantar ante las obsesiones y el racismo de Vox", ha insistido la socialista, quien ha vinculado esta medida a la "prioridad nacional" incluida en los pactos alcanzados entre ambos partidos en Extremadura y Aragón.

Francés, por su parte, ha sostenido que la idea de salirse de la entidad responde a "criterios ideológicos y no económicos, a una decisión puramente política".

La regidora, además, ha criticado la "hipocresía e incongruencia" de los 'populares', dado que "esta misma semana hay tres miembros del PP que están de viaje en Senegal para ver los proyectos que están financiando desde el Fondo".

Ante todo ello, Cladera ha tendido la mano al PP para "recuperar el consenso en políticas sociales y de cooperación" y ha ofrecido los votos de la izquierda "para no tener que pactar con esta ultraderecha que tanto daño hace en toda Mallorca".

"Mallorca es una tierra solidaria y Mallorca no está con las políticas que nos quiere imponer Vox", ha sentenciado la portavoz socialista.