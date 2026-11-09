Vox critica la "performance" del PP con los presupuestos y los 'populares' defienden la suspensión de la negociación

PALMA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas, ha criticado este lunes la "performance electoral" del PP después de que el conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, anunciara la semana pasada la suspensión temporal de la negociación de los presupuestos de Baleares de 2027, mientras que los 'populares' defienden que la decisión es "acertada".

Cañadas ha asegurado que no comprende la "prisa" del PP por presentar un techo de gasto y unos presupuestos y que ahora responsabilice a Vox de la situación. La portavoz ha señalado que su formación "no tiene ningún problema" en que los 'populares' presenten las cuentas para negociarlas, siempre que se aborden "cuestiones mínimas", entre las que, según ha indicado, no figura la lengua.

Por su parte, la portavoz adjunta del PP en el Parlament, Marga Duran, ha considerado "acertada" y "necesaria" la decisión de suspender las negociaciones presupuestarias hasta después de las elecciones generales del 29 de noviembre.