Vox critica la subida "alarmante" de delitos en Baleares y la "incapacidad de cubrir plazas" de Policía y Guardia Civil

PALMA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas, ha criticado este la subida "alarmante" de delitos en Baleares durante el primer trimestre de este año 2024 y la "incapacidad" de la administración "de cubrir plazas" vacantes de Policía y Guardia Civil.

Cañadas se ha pronunciado así este lunes, en una rueda de prensa, en la que ha manifestado la preocupación de Vox por la "crisis" en la seguridad en Baleares, tras que, según datos del Ministerio del Interior, las islas hayan vivido en el primer trimestre de este año 2024 un incremento "alarmante" de delitos, al tiempo que se evidencia la "incapacidad" de la administración "de cubrir plazas" vacantes de Policía y Guardia Civil. Una cuestión, ésta, que ha atribuido a la "falta de previsión" y que ha considerado es una "negligencia" que "pone en riesgo la vida y seguridad de los ciudadanos".

En detalle, la portavoz de Vox en el Parlament ha comentado que, en el primer trimestre de este año, en Baleares, un periodo que "se supone más tranquilo porque aún no se ha producido la llegada de visitantes" a la isla, los delitos por tráfico de drogas se han disparado un 90 por ciento, lo que, en su opinión, "muestra como las calles están cada vez más controladas por la delincuencia organizada". Además, según ha añadido, en el mismo periodo de tiempo se han registrado 3123 casos de estafas informáticas, evidenciándose que "la criminalidad está fuera de control". Y, por último, ha señalado, en las islas se han registrado en el primer trimestre 160 delitos contra la libertad sexual, 21 agresiones sexuales con penetración, "una vergüenza y una mancha para la sociedad".

Para Cañadas, estas cifras demuestras tres cosas muy concretas. Por un lado, "el fracaso de las políticas como de la Ley del 'Solo sí es sí'"; por otro, que "las calles están fuera de control por la falta de efectivos"; y, la tercera, que "el ministro del Interior, el señor Marlaska debe dimitir inmediatamente" porque "cada delito representa una vida destrozada y una comunidad atemorizada".

"No se puede permitir que las islas se conviertan en un lugar donde la impunidad y el miedo prevalezcan", ha incidido Cañadas, quien ha recordado que en el pleno de este martes en el Parlament preguntará a la presidenta del Govern, Marga Prohens, por la relación que mantiene con el Delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, al que ha acusado de ser "parcialmente responsable" de esta "catástrofe" en la seguridad pública.

"Quiero saber qué medidas concretas va a tomar para resolver esta situación de emergencia, ya que es inadmisible que, mientras los ciudadanos viven con miedo, el delegado del Gobierno siga sin actuar con la urgencia que esta situación demanda", ha continuado la portavoz de Vox, quien ha hecho hincapié en que "la falta de efectivos policial es una irresponsabilidad criminal".

"Exigimos una respuesta contundente. Desde Vox no vamos a permitir que la seguridad de las islas siga siendo asignatura pendiente. Exigimos al Govern y al delegado del Gobierno que asuman sus responsabilidades, que dejen de mirar hacia otro lado y que actúen ya. Nuestros ciudadanos merecen vivir seguros y vamos a luchar para que así sea. No puede ser que los impuestos de los españoles se destinen a albergar inmigrantes ilegales y no a facilitar la llegada de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para cubrir las vacantes, que cada día crecen más".