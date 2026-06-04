Vox deja en el aire su apoyo a unos eventuales nuevos presupuestos en Palma por la falta de aplicación de sus medidas

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Palma, Fulgencio Coll, en una rueda de prensa. - VOX

PALMA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El grupo de Vox en el Ayuntamiento de Palma ha dejado en el aire su apoyo a unos eventuales presupuestos municipales para 2027 debido a la falta de aplicación de las políticas que pactaron con el PP al inicio de la legislatura.

De este modo se ha expresado el portavoz de los de Santiago Abascal, Fulgencio Coll, en una rueda de prensa ofrecida este jueves para hacer balance del reciente Debate del Estado de la Ciudad.

Coll ha asegurado que, pese a que ha prestado sus votos para aprobar los tres primeros presupuestos de la legislatura, no está garantizado que repita si el equipo de gobierno decide presentar los correspondientes a 2027.

"Vox dejó claro que no íbamos en la mejor dirección, que el acuerdo programático con el PP no se ejecuta ni en tiempo ni en forma. Hay puntos del acuerdo que son fáciles de cumplir, pero por falta de voluntad política no se han ejecutado", ha subrayado.

El regidor, según ha informado su partido en un comunicado, ha lamentado que el resultado de los tres primeros años de mandato del alcalde Jaime Martínez "no es el esperado". "Vox no tiene visibilidad y no asumiremos algunas decisiones con las que no estamos de acuerdo", ha advertido.

El líder de Vox a nivel municipal ha dicho no entender que "no se haya priorizado lo que es fundamental y básico para el ciudadano" y ha repasado algunas de las áreas en las que, a su parecer, no se ha cumplido con los objetivos.

Es el caso de la política de vivienda, donde ha criticado que se haya "perdido la oportunidad de aprovechar adecuadamente el suelo urbano consolidado", lo que según sus cálculos hubiera permitido construir 3.500 viviendas "que ahora se estarían haciendo". Tampoco, ha añadido, se ha reorganizado de forma correcta la Gerencia de Urbanismo.

En materia de seguridad, Coll ha lamentado que a pesar del "esfuerzo" de su partido "para dotar de personal y material doblando los presupuestos" Palma sigue sin "suficiente policía de barrio" y la venta ambulante "campa a sus anchas".

También ha puesto el foco en el hecho de que no se haya licitado la segunda parte de los 113 autobuses eléctricos ni se haya hecho ninguno de los 13 aparcamientos prometidos o que la apuesta por "grandes proyectos" haya derivado en el olvido de "arreglar las aceras, alcorques y viales en mal estado y peligrosos".

En lo único que ha concedido que se han producido algunas mejoras es en materia de medioambiente y limpieza, aunque ha considerado que Palma "sigue siendo una ciudad sucia con grafitis".