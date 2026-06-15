Vox exigirá "algo a cambio" si el Govern busca sus votos para aprobar los eventuales presupuestos de 2027

Archivo - El portavoz del PP en el Parlament balear, Sebastià Sagreras y la portavoz de VOX en el Parlament balear, Manuela Cañada. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario de Vox exigirá "algo a cambio" si el Govern busca que voten a favor de la aprobación de unos eventuales presupuestos autonómicos para 2027.

Lo ha dicho la portavoz del partido, Manuela Cañadas, al ser preguntada acerca de la postura del Ejecutivo, contrario a un pacto que incluya, como el de 2025, una batería de medidas ajenas a las cuentas.

Si ese es el punto de partida del Govern, ha interpretado, significa que realmente "no tienen intención de aprobar un techo de gasto ni unos presupuestos".

Es decir, ha subrayado, sería "un paripé". "Porque si tuvieran voluntad lo que harían sería tender una mano. Los votos de Vox no se regalan y todavía quedan cosas por cumplir. No podemos hablar de unos nuevos presupuestos cuando no se han cumplido los anteriores", ha apuntado.

Teniendo en cuenta que el PP necesita sus votos para aprobar unos eventuales nuevos presupuestos, ha considerado, "no pueden hacer lo que quieran con los votos del resto". "Siempre hay una negociación y algo a cambio", ha sentenciado.

El portavoz del Govern, Antoni Costa, anunció el viernes pasado que este mismo mes de junio se aprobaría la orden de elaboración de los presupuestos de 2027 para que las diferentes consellerias pudieran empezar a trabajar en ellos.

Dijo que afrontan la tramitación con "tranquilidad" y que su intención era poder contar con los votos de Vox, pero cerró la puerta a una negociación más amplia con los de Santiago Abascal.

LA POSTURA DE MÉS

La diputada de MÉS per Mallorca Maria Ramon también ha hecho referencia a esta cuestión y ha considerado que se trata de una "cortina de humo del PP para desmarcarse de Vox".

"Siempre que se negocia se persigue a grupos vulnerables, se ataca al catalán y se favorece la especulación. Pedimos al Govern que se centre en solucionar los problemas de los ciudadanos", ha apuntado.