Vox extrapola a Baleares los resultados de las elecciones andaluzas y el PP apela a votantes de la izquierda

Archivo - La presidenta del Govern, Marga Prohens (i), saluda a la portavoz de VOX en el Parlament balear, Manuela Cañadas (d), en un pleno - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

MÉS per Mallorca celebra el crecimiento de Adelante Andalucía e insta al PSOE a "reflexionar"

Negueruela (PSIB) admite que su partido no logró un buen resultado y lo desmarca del que pueda obtener en las Islas

PALMA, 18 (EUROPA PRESS)

Los grupos parlamentarios de Vox y PP han celebrado los resultados de sus respectivos partidos en las elecciones andaluzas, confiando ambos en crecer en los próximos comicios en Baleares previstos para 2027.

Para el portavoz 'popular', Sebastià Sagreras, la "principal lección" que dejan estas elecciones es que "el único voto que garantiza estabilidad, tranquilidad y moderación es el voto al Partido Popular".

Así, en la rueda de prensa previa al pleno del Parlament, ha apelado a los votantes de izquierdas que no quieren que los de Santiago Abascal condicionen o entren en los gobiernos: "el único voto posible de la gente que no quiere que Vox tenga incidencia es el Partido Popular".

Por su parte, la portavoz de Vox, Manuela Cañadas, ha destacado al candidato de su partido a la presidencia de la Junta de Andalucía, Manuel Gavira, como "el gran triunfador" de las comicios de este domingo, destacando que en Baleares seguirán el mismo camino para crecer en 2027.

"Lo que Vox ha logrado en Andalucía lo seguiremos logrando aquí", ha reivindicado Cañadas, quien ha confiado en que su partido crezca hasta los diez o 12 diputados en las próximas elecciones autonómicas en 2027 --en las últimas logró ocho--.

MÉS INVITA A LA REFLEXIÓN Y PSOE ADMITE MALOS RESULTADOS

También han valorado los resultados en Andalucía los portavoces de MÉS per Mallorca y PSIB, Lluís Apesteguia y Iago Negueruela, respectivamente, lamentando ambos los futuros pactos que el PP pueda alcanzar con Vox.

El ecosoberanista, por su parte, ha celebrado los resultados de Adelante Andalucía --que pasó de dos a ocho escaños--, destacando que estos comicios han demostrado "una vez más" que las izquierdas soberanistas "son las que tienen capacidad de crecimiento y de plantar cara a la derecha y extrema derecha".

Igualmente, ha invitado a los grupos de la izquierda que conforman el Gobierno de España a hacer una reflexión ante los "malos resultados" que encadenan en las últimas elecciones autonómicas en Extremadura, Aragón, Castilla y León y, ahora, Andalucía.

Según Apesteguia, los resultados de los comicios de este domingo son extrapolables a Baleares y, en caso de que en 2027 se dibuje un escenario similar en las Islas, ha afirmado que MÉS per Mallorca no facilitaría un gobierno en minoría del PP.

A diferencia de 2023, cuando los ecosoberanistas sí ofrecieron una abstención para investir a la 'popular' Marga Prohens, el portavoz ha señalado que tras las políticas impulsadas por el Govern y sus pactos con Vox, no es una opción que contemplen.

"Con esta carta de presentación, no", ha dicho, para después remarcar que primero el PP "tendría que recuperar la credibilidad perdida" al aprobar medidas que, a su entender, van en contra de los derechos lingüísticos, de las mujeres, del territorio y del colectivo Lgtbi.

El socialista, de su lado, ha admitido que su partido no logró un "buen resultado" al perder dos escaños. No obstante, ha puesto el foco en el hecho de que el PP no ha alcanzado la mayoría absoluta y que tendrá que pactar con Vox.

"El que ha perdido más escaños ha sido el PP", ha dicho, a la vez que ha felicitado a Adelante Andalucía por su crecimiento y a Por Andalucía por mantenerse.