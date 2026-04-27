Vox no pedirá "nada nuevo" al PP para aprobar sus enmiendas a la ley de aceleración: "Que cumplan los pactos"

Archivo - La portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas, durante la segunda jornada del Debate de Política General, en el Parlament balear, a 8 de octubre de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo parlamentario de Vox, Manuela Cañadas, ha asegurado que no pedirán "nada nuevo" al PP para aprobar sus enmiendas al proyecto de ley de aceleración de proyectos estratégicos que tumbaron en la fase de ponencia.

"Todavía queda la comisión y el pleno. No vamos a pedirles nada nuevo, sino que cumplan con los pactos que ya están", ha dicho al ser preguntada al respecto en la rueda de prensa previa al pleno.

Cañadas se ha referido a algunas cuestiones que están incluidas en el pacto presupuestario alcanzado hace casi un año que "todavía no se han cumplido".

Un ejemplo de ello, ha indicado, es el compromiso de "poner un colegio en cada comarca en el que los alumnos pudieran estudiar más castellano del que ya estudian", es decir, que esté acogido al plan piloto de libre elección de lengua.

Por el momento, ha asegurado, nadie del PP se ha puesto en contacto con ellos para tratar de llegar a un acuerdo y garantizar la aprobación de estas enmiendas, que modifican una decena de leyes.