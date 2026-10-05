Vox pide a la ciudadanía "evitar el voto por correo" para evitar que Sánchez cometa "cualquier trampa"

Archivo - La portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas, durante la segunda jornada del Debate de Política General, en el Parlament balear, a 8 de octubre de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas, ha pedido a la ciudadanía "evitar el voto por correo" para evitar que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pueda cometer "cualquier trampa" en las elecciones generales convocadas para el próximo 29 de noviembre.

Lo ha dicho este lunes, unas horas después de anunciarse el adelanto electoral, en la rueda de prensa previa al pleno del Parlament que se celebrará el martes.

"Estas elecciones no serán unas cualquiera, nos enfrentamos a un personaje psicopático capaz de hacer cualquier cosa para mantenerse en el poder. No tiene límites ni escrúpulos y debemos estar preparados para cualquier escenario", ha dicho Cañadas.

La líder parlamentaria de Vox en Baleares se ha mostrado convencida de que Sánchez intentará "cualquier trampa" para permanecer en la Moncloa. "Nos esperamos lo peor y por eso es fundamental que estas elecciones sean libres y transparentes. Pedimos a todos los ciudadanos que acudan presencialmente a votar, que eviten siempre que puedan el voto por correo", ha señalado.

Cañadas, sin embargo, no ha dado pistas acerca de quiénes serán las personas que figuren en la lista de candidatos. "El único candidato es Abascal. En Baleares no lo sé, el que decida la cúpula nacional será el mejor candidato y nosotros estaremos encantados de apoyarle en estos meses de campaña", ha zanjado.