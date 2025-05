Vox urge al Govern a presentar los presupuestos y alerta que tendrá que ceder en cuestiones de lengua: "Ya vamos tarde"

PALMA 14 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas, ha urgido al Govern a presentar un proyecto de presupuestos y les ha alertado que tendrá que ceder en algunas cuestiones relacionadas con la lengua catalana. "Si realmente quieren presupuestos ya llegamos tarde", ha apuntado.

Así se ha expresado este miércoles en una rueda de prensa previa a la Junta de Portavoces, que excepcionalmente se ha celebrado a las 13.00 y que ha llevado a los grupos parlamentarios a adelantar sus comparecencias ante los medios de comunicación.

Cañadas, que la semana pasada reconoció que todavía no se habían sentado de forma formal con el Govern para abordar las cuentas autonómicas, no ha querido desvelar si esta reunión ya ha sucedido. "Si nos sentamos o no, no lo vamos a divulgar", ha subrayado.

"No es la obligación de Vox presentar unos presupuestos, nosotros somos oposición. A esta semana no llegamos, y si quieren presentarlos la semana que viene tenemos que habilitar el mes de julio. Si realmente quieren presupuestos ya llegamos tarde", ha dicho la portavoz de los de Santiago Abascal.

Preguntada acerca de los escollos que se están encontrando en las negociaciones alrededor de las cuestiones sobre la lengua catalana, ha reconocido que tanto ellos como el Govern tendrán que ceder. "El PP se tiene que dejar del miedo a la izquierda y de los lobies catalanistas que están campando a sus anchas en la educación", ha reclamado.

Entre otras cosas, como ya había expuesto en anteriores ocasiones, su partido propondrá eliminar el decreto de mínimos y toda la normalización lingüística. "Entre el decreto de mínimos y la autonomía de centro la imposición del catalán es del 100 por cien", ha sostenido.

Al menos una de esas dos cuestiones, ha señalado, serán las que exijan al Govern y al PP en las negociaciones. "Vamos a intentar conseguir lo máximos que podamos. Ellos no tienen mayoría absoluta y nosotros no tenemos los diputados para exigir mucho más", ha defendido.

La divergencia de opiniones con el Ejecutivo, ha reconocido, se centran en el uso del catalán en la educación, pero no tanto en la Función Pública, donde no cree que tengan problemas para entenderse.

"Hay varias opciones, pero las intentamos llevar de manera cautelosa. Me gustaría contarles todo, pero no puede ser", ha concluido Cañadas.

EL PP SIGUE "PRUDENTE"

"Siento ser poco original, pero la prudencia está sobre la mesa hasta que podamos anunciar el acuerdo de presupuestos", se ha excusado, una vez más, el portavoz parlamentario del PP, Sebastià Sagreras.

El 'popular', en su rueda de prensa, ha dicho que no quiere ser "esclavo" de sus palabras ni poner en un apuro a ninguno de sus compañeros, por lo que ha optado por no dar detalles acerca de las negociaciones.

"Hasta que no tengamos la negociación cerrada y a punto de anunciar seré prudente sobre los temas que hay sobre la mesa", ha insistido. Sobre las posturas de Vox acerca de los asuntos lingüísticos, Sagreras se ha limitado a poner de relieve que son partidos distintos y que no comparten todas sus posturas.

Cuestionado directamente por la posibilidad, como ha deslizado la portavoz de Vox, de que la eliminación del requisito del catalán en la Función Pública pueda ser factible, Sagreras ha vuelto a contestar con evasivas.

"Si soy prudente con las cosas que ustedes creen que podamos estar más lejos, que ustedes creen, también lo haré con las que están más cerca", se ha limitado a decir.

"SE ESTÁN NEGOCIANDO LOS DERECHOS"

El portavoz de MÉS per Mallorca, Lluís Apestegui, ha admitido desconocer los pormenores de la negociación de los presupuestos, pero ha considerado que uno de los "problemas" que han trascendido son aquellos relacionados con la lengua.

"Se están negociando los derechos de los ciudadanos de Baleares, que no se negocian ni para decir que no. Con quien quiere reducir los derechos no te tienes que sentar a negociar, y es un principio democrático que se están pasando por el forro el PP y el Govern. Para ellos la finalidad primera y última es mantenerse en el poder", ha lamentado.

Es por ello, ha zanjado, que desde su formación viven las negociaciones "con inquietud y con ningún tipo de esperanza". "Solo están negociando la magnitud de la venta de los derechos de los ciudadanos", ha sentenciado.