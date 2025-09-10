Vox votará en contra de reclamar la gestión aeroportuaria en Baleares para "no fragmentar más el Estado"

PALMA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Vox ha adelantado que votará en contra de la propuesta de ley de MÉS per Mallorca y Més per Menorca para pedir al Gobierno central la gestión de los aeropuertos de Baleares, ya que entienden que "no se puede fragmentar más el Estado" dado que, en su opinión, esto genera "más problemas".

Así ha avanzado el sentido del voto de su formación la portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas, durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, puesto que entiende que esta competencia se tiene que "llevar desde el Estado".

En ese sentido, ha justificado su postura con lo ocurrido con las competencias transferidas durante los incendios de este verano y la DANA, algo que, a su manera de ver, hace que "se falle a los ciudadanos".

Así, ha defendido que Vox está para "servir a los ciudadanos" sea en una comunidad autónoma o a nivel nacional y ha reclamado que "no se imite" lo que sucede en Catalunya porque el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "necesite siete votos de prófugos de la justicia".

Por otra parte, Cañadas ha indicado que en el próximo pleno tratará otros temas como las ayudas a migrantes, para lo que reclamará que se condicione su acceso a tres años de residencia, y exigirá un mayor control de las fronteras.