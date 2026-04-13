Vuelve el tiempo primaveral a Baleares: algún chubasco dará paso a cielos despejados y a temperaturas de hasta 26ºC

Archivo - Turistas paseando por Palma, a 11 de julio de 2023, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

Algún chubasco ocasional en el arranque de la semana, principalmente en Mallorca, dará paso a cielos despejados y temperaturas máximas de hasta 26 grados centígrados (ºC) en Baleares, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Este lunes el cielo ha amanecido nublado y se esperan lluvias en diferentes puntos del archipiélago, focalizadas en el norte de Mallorca y durante las horas de la mañana, que remitirán llegada la noche.

Las temperaturas, según ha explicado a Europa Press el portavoz de la Aemet en Baleares Jorge Rodríguez, registrarán un descenso notable y las máximas oscilarán entre los 13ºC y los 16ºC.

El viento soplará fuerte en Menorca, donde se podrían registrar rachas de hasta 70 kilómetros por hora (km/h), mientras que en Mallorca y las Pitiusas lo hará de manera floja o moderada.

El martes seguirá dejando intervalos nubosos que se irán despejando con el paso de las horas, pero que podrían dejar algún chubasco ocasional en Mallorca.

Las temperaturas nocturnas seguirán en descenso, entre los 6ºC y los 12ºC, mientras que las diurnas comenzarán a subir y oscilarán entre los 16ºC y los 21ºC.

En Menorca el viento seguirá soplando fuerte, con rachas de entre 60 y 70 km/h, y en el resto del archipiélago se mantendrá entre flojo y moderado.

El miércoles el cielo estará poco nuboso o despejado, con temperaturas diurnas en ligero ascenso, entre los 18ºC y los 24ºC. El viento irá remitiendo y traerá consigo algunas brisas costeras.

VUELVE LA PRIMAVERA

El jueves marcará un cambio en la meteorología, que recuperará su carácter primaveral con cielos despejados y temperaturas que oscilarán entre los 19ºC y los 25ºC.

El viernes seguirá la misma tónica, con las temperaturas máximas escalando hasta una horquilla de entre 20ºC y 26ºC, y se mantendrá a lo largo del fin de semana, cuando se esperan pocos cambios.