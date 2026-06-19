Vuelven las 'bufandas': el Govern premiará económicamente el interés, el esfuerzo y el rendimiento de los funcionarios

La presidenta del Gover, Marga Prohens, firma el Acuerdo Marco de la Mesa de Negociación de los Empleados Públicos de la Administración de la CAIB. - CAIB

PALMA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha aprobado este viernes los criterios que regularán la aplicación del complemento de productividad para los funcionarios y el personal laboral de la administración autonómica y del sector público instrumental.

Según ha explicado el portavoz del Ejecutivo autonómico, Antoni Costa, se ha realizado a través de tres acuerdos que fijan por primera vez los criterios objetivos de atribución de este complemento retributivo.

El objetivo, ha señalado en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern, es reconocer el grado de interés, la iniciativa, el esfuerzo, el rendimiento y los resultados obtenidos por el personal en el ejercicio de sus funciones.

"Es para premiar a aquellos funcionarios que hacen un buen trabajo, muestran un máximo interés y destinan, muchas veces, parte de su jornada privada a hacer tareas de carácter público. Y para aumentar la productividad de los trabajadores públicos", ha subrayado.

La puesta en marcha de estos complementos, también conocidos como 'bufandas', estaba prevista en los presupuestos autonómicos de 2025, que todavía están prorrogados. "Se ha tomado esta decisión cuando la situación presupuestaria lo ha permitido. Si hubiera sido posible antes, lo hubiéramos hecho", ha afirmado el portavoz.

El también conseller de Economía, Hacienda e Innovación ha asegurado que el marco regulatorio de estos premios económicos será "homogéneo y transparente". Se establecerán también los supuestos excepcionales que pueden dar lugar a su percepción.

La concesión del complemento estará sujeta a la disponibilidad presupuestaria y a los límites fijados por la normativa vigente. Además, tendrá carácter no consolidable, de modo que no generará derechos adquiridos para ejercicios futuros.

Ante las críticas de sindicatos como el STEI, quien ha considerado que estos complementos podrán otorgarse de manera discrecional, Costa ha indicado que la instrucción que está elaborando el Govern permitirá que el proceso sea objetivo.

También ha puesto en valor las diferentes medidas aprobadas a lo largo de la legislatura en favor de los funcionarios autonómicos, como la equiparación del plus de insularidad con Canarias, la devolución de los atrasos derivados de la congelación salarial de 2020 y 2021 o la recuperación de la carrera salarial.

Lo próximo, ha avanzado, será la aprobación de la carrera profesional para el sector público instrumental. "Seguro que llegaremos en breve a un acuerdo con los sindicatos", ha confiado.