La XVI Cursa Infantil de Reis reúne a más de 1.000 participantes en la pista de atletismo Mateo Domínguez de Son Moix - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

La XVI Cursa Infantil de Reis ha reunido este lunes a más de 1.000 participantes en la pista de atletismo Mateo Domínguez de Son Moix.

En una nota de prensa, el Ayuntamiento de Palma ha informado que la pista de atletismo Mateo Domínguez de Son Moix ha sido esta jornada el escenario de la XVI Cursa Infantil de Reis, una cita ya consolidada del calendario navideño de Palma que ha reunido a más de un millar de niños.

La carrera, que estaba inicialmente prevista para celebrarse este domingo por la mañana en Can Pastilla, tuvo que aplazarse debido a la lluvia y a las fuertes rachas de viento. Finalmente, el evento se ha podido llevar a cabo este lunes en Son Moix, con un total de 1.050 participantes, después de que el Ayuntamiento de Palma ampliara el número de inscripciones para esta prueba gratuita y no competitiva organizada por el Institut Municipal de l'Esport(IME).

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, y la ciclista internacional Mavi García, madrina de honor de la prueba, han dado la salida a la carrera, acompañados por el primer teniente de alcalde y regidor de Deportes, Javier Bonet, y el director general del área, David Salom. Asimismo, ha asistido al tradicional corte de cinta Francisco Bergas, en representación de la EMT de Palma.

La jornada ha contado con la participación de niños de entre 0 y 12 años, distribuidos en diferentes categorías con distancias adaptadas a cada franja de edad. Las pruebas han comenzado a las 11.00 horas con la categoría de 11 a 12 años, que ha recorrido 800 metros. A las 11.15 horas ha sido el turno de los participantes de 8 a 10 años, con un recorrido de 600 metros, y a las 11.30 horas se han celebrado las carreras de la categoría de 6 a 7 años, con una distancia de 400 metros.

Posteriormente, a las 11.45 horas, han participado los niños de 4 a 5 años, también con un recorrido de 400 metros, y a las 12.00 horas lo han hecho los más pequeños, de 0 a 3 años, que han completado una distancia de 200 metros. En estas dos últimas categorías, los participantes han corrido acompañados de un adulto.

La Cursa Infantil de Reis se ha consolidado como una actividad lúdica y saludable dirigida a las familias, fomentando la práctica deportiva en un ambiente festivo y participativo.

Además de las carreras, el evento ha contado con actividades complementarias y la presencia de un paje real, que ha recogido las cartas de los niños y niñas dirigidas a los Reyes Magos.

Todos los participantes han recibido una camiseta conmemorativa, una medalla y una merienda saludable, gracias a la colaboración de Quely y Mercapalma. Asimismo, se han habilitado puntos de agua potable para garantizar el bienestar de los asistentes.

La prueba ha contado también con el apoyo de la Federación de Atletismo de las Baleares y de la EMT de Palma.