Ya hay fecha para la prueba de traslado de residuos desde Eivissa: el primer envío llegará a Mallorca el 16 de julio

Planta de tratamiento de residuos de Son Reus. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El primer envío de residuos desde Eivissa llegará a Mallorca en la madrugada del próximo 16 de julio, después de que los dos consells insulares hayan firmado el convenio para ejecutar la prueba piloto del tratamiento de residuos procedentes del área ambiental de Ca na Putxa a las instalaciones del servicio público de gestión de residuos urbanos de Mallorca, con una duración de un año prorrogable por otro año más.

Según ha informado el Consell de Mallorca en un comunicado, de esta manera, se da solución a un problema ambiental de ámbito autonómico que afecta a la isla de Eivissa ante la inminente finalización de la vida útil del vertedero de Ca na Putxa y se permite al archipiélago avanzar hacia el objetivo de vertido cero establecido por las directivas de la Unión Europea.

Por su parte, el Consell de Mallorca reducirá un diez por ciento la tarifa de residuos sólidos urbanos (RSU), gracias a la subvención del Govern al Consell de Mallorca como administración receptora de residuos, directa o indirectamente mediante la amortización inherente al coste de las inversiones realizadas por la entidad concesionaria del servicio en las plantas de tratamiento de la isla de Mallorca, por un importe de 50 millones de euros distribuidos en diez años.

El convenio firmado por ambas instituciones insulares señala que el traslado de residuos entre islas está previsto en la Ley de Residuos de Baleares y en el Plan Director Sectorial de Residuos de Mallorca, ambos aprobados en 2019.

Además, la planta de valorización energética de residuos de Mallorca dispone de capacidad suficiente para tratar los residuos de la fracción de rechazo procedentes de Eivissa.

El acuerdo establece que será responsabilidad del Consell d'Eivissa el traslado marítimo y terrestre de los residuos, así como los gastos derivados del transporte.

El envío de los residuos se llevará a cabo a través de la empresa concesionaria del servicio público de gestión de residuos urbanos de Ibiza, UTE Giref, y deberá comunicarse a la empresa concesionaria de Mallorca, Tirme, con diez días de antelación. La cantidad de residuos que se envíe dependerá de la capacidad logística y de la disponibilidad presupuestaria del Consell de Ibiza.

El convenio determina que la fracción de rechazo deberá empaquetarse en balas en las instalaciones del servicio público de gestión de residuos de Eivissa, compactadas con flejes y retractiladas. Por su parte, el transporte se realizará mediante plataformas perfectamente cerradas o vehículos con caja completamente cerrada.

SIETE CAMIONES, CINCO DÍAS ENTRE SEMANA

Asimismo, la prueba piloto consistirá en el traslado de un máximo de siete camiones, cinco días entre semana, que realizarán su recorrido terrestre por la isla de Mallorca en horario nocturno, sin afectar al tráfico ni ocasionar otras molestias. Cabe recordar que durante el mes de junio entraron, de media, 780 camiones al día en Son Reus.

El vicepresidente segundo y conseller de Medio Ambiente, Pedro Bestard, se desplazará a Eivissa el 15 de julio para supervisar que el primer envío se desarrolla con normalidad y con todas las garantías ambientales y viajará en el primer barco que está previsto que llegue a Mallorca el jueves 16 de julio de madrugada.

En cuanto a las condiciones económicas, el acuerdo establece que, como contraprestación por los servicios de tratamiento prestados para cada una de las fracciones de residuos, se abonará al concesionario de la gestión de residuos urbanos de la isla de Mallorca la tarifa vigente, así como los impuestos correspondientes.

Por otra parte, deberá constituirse una comisión para el seguimiento y la correcta ejecución de la prueba piloto. La comisión estará integrada por representantes de los consells insulares y del Govern.