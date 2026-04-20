Ya hay fechas para las movilizaciones para reclamar el convenio autonómico de educación infantil

Archivo - Decenas de manifestantes con pancartas y banderas, durante una concentración para exigir mejores condiciones laborales para las trabajadoras y trabajadores del primer ciclo de Infantil en Madrid. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

PALMA, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CCOO, UGT y Stei se movilizarán los días 27 de abril y 4 y 11 de mayo para reclamar un convenio autonómico de educación infantil que acabe con la precariedad de los educadores y maestros de la etapa 0-3 años.

Así lo han dado a conocer este lunes las organizaciones sindicales que han exigido a las patronales del sector que se sienten a negociar el convenio para normalizar las condiciones laborales y retributivas del personal.

En concreto, este es el calendario de movilizaciones:

- 27 de abril a las 18.00 horas ante la sede de la Asociación Provincial de Centros de Enseñanza de Baleares en la calle Foners.

- 4 de mayo a las 18.00 horas frente a la sede de la Federación de la Pequeña y la Mediana Empresa de Mallorca (Pimem).

- 11 de mayo, también a las 18.00 horas, en la plaza de España de Palma.

"No tiene ningún sentido que haya trabajadores haciendo el mismo trabajo con diferencias salariales de miles de euros anuales. Exigimos un convenio autonómico que ponga fin a esta desigualdad y que tenga en cuenta las peculiaridades de un territorio insular como Baleares", han señalado.

A día de hoy, la mayoría de trabajadores del sector se rigen por el convenio estatal de educación infantil, que fija para un educador infantil un salario aproximado de 20.000 euros brutos anuales.

En cambio, en las 'escoletas' de gestión indirecta con nuevas licitaciones a partir del 1 de septiembre de 2025, gracias al acuerdo autonómico firmado, un educador infantil pasa a percibir 21.254 euros anuales de salario base, más un complemento autonómico de unos 3.816 euros anuales, más otros complementos (tutoría, formación), situando el salario total por encima de los 25.000 euros anuales en muchos casos. Esto supone una diferencia de más de 5.000 euros anuales respecto al convenio estatal.

Estas no son, según han apuntado, las únicas diferencias salariales existentes, puesto que las 'escoletas' de gestión directa municipal se rigen por los convenios propios de cada ayuntamiento, los patronatos municipales por los propios de cada uno de ellos, las 'escoletas' gestionadas por la Comunidad Autónoma tienen otra realidad salarial, y las que se integran dentro de centros concertados todavía otras condiciones salariales.

Con todo, han reiterado, las que perciben peores retribuciones y también las más mayoritarias, son aquellas que van por el convenio estatal de infantil.

Para los sindicatos, los datos ponen de manifiesto una realidad "inaceptable" ya que dentro del mismo sector y territorio conviven trabajadores con diferencias salariales "muy importantes".

Ante esta situación CCOO, UGT y Stei han exigido la negociación inmediata de un convenio autonómico que abarque a todo el colectivo, salarios que estén de acuerdo con la tarea educativa que llevan a cabo estos profesionales, la reducción de la precariedad laboral, el reconocimiento profesional del sector como etapa educativa, la equiparación del calendario escolar al del resto de etapas educativas, diferenciar jornada lectiva de la no lectiva dentro del horario laboral y la mejora de la calidad educativa de toda la etapa de educación infantil.

Las organizaciones sindicales han advertido que estas movilizaciones se intensificarán si las patronales no muestran una voluntad real de negociar.