Ya se puede solicitar la nueva convocatoria de la ayuda de 200 euros del Consell de Mallorca 'Bono para las familias'

PALMA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

A partir de este lunes y hasta el próximo 31 de marzo ya es posible solicitar la nueva convocatoria de la ayuda de 200 euros del Consell de Mallorca.

Según ha informado el Consell en nota de prensa, a partir de este lunes y hasta el 31 de marzo las personas que lo deseen pueden volver a pedir la ayuda de 200 euros que la institución insular, ofrece a través del Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS).

En esta nueva convocatoria de 'Bono para las familias' se han ampliado los requisitos para poder llegar a distintos perfiles de hogares. De este modo, la ayuda ya no está supedita a núcleos familiares sino que pueden solicitarla las personas físicas con residencia en cualquier municipio de Mallorca, tengan o no personas a su cargo o vivan o no con otra persona, que durante el ejercicio fiscal de 2021 no hayan superado los 25.200 euros de ingresos, en el caso de hacer la declaración individual, o los 42.000 euros, en caso de declaraciones conjuntas.

"La principal novedad de esta nueva convocatoria es que hemos ampliado el perfil de personas que pueden acceder. Cambiamos los requisitos porque el encarecimiento de los productos nos afecta a todos y queremos llegar al mayor número posible de hogares", ha dicho la presidenta del Consell, Catalina Cladera, durante la presentación de 'Bono para las familias' 2023.

Como en la anterior edición, el trámite es exclusivamente telemático. Se puede acceder a la solicitud a través de la sede electrónica del Consell, del tablón de anuncios del Institut Mallorquí d'Afers Socials o de la web del propio IMAS donde, además, se puede encontrar toda la información en lo referente a la convocatoria. El acceso está operativo las 24 horas del día y todos los días de la semana, incluso los no laborables. Para poder rellenar la solicitud es imprescindible disponer de certificado electrónico o DIN-e o bien estar dado de alta en el sistema Cl@ve PIN.

Así mismo y para dar asistencia en el uso de medios electrónicos y facilitar el acceso a las solicitudes a las personas que no cuentan con esta recursos, agentes de Mallorca Activa se desplazarán cada día a diferentes municipios de la isla. En las redes sociales de la plataforma, así como en la web del IMAS y en la cuenta de Twitter y Facebook de la institución se publicarán las localidades que se visitan y los puntos de encuentro.

Igualmente, el teléfono gratuito de atención ciudadana del IMAS 900 100 444 atenderá cualquier duda relacionada con el trámite o la convocatoria. También Mallorca Activa ha puesto a disposición dos líneas telefónicas (617 36 16 42 y 617 97 56 64) para prestar asistencia.

'Bono para las familias' es una de las medidas del 'escudo social' de 22 millones de euros que ha desplegado el Consell de Mallorca en forma de ayudas dirigidas a jóvenes, familias, personas mayores, sector cultural, empresas y autónomos. Dentro de este destina cinco millones para la puesta en marcha de esta nueva convocatoria de la ayuda de 200 euros que quiere llegar a 25.000 personas y que tiene como finalidad aligerar el aumento generalizado de los precios.

Esta ayuda puntual es compatible con otras prestaciones y la pueden volver a pedir todas las personas beneficiarias de la primera edición de la campaña, convocada en octubre de 2022.