Ya se pueden solicitar las ayudas para actividades de tiempo libre en las vacaciones escolares: cuantías y requisitos

Actividades infantiles. - CAIB

PALMA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia destinará un máximo de 1,75 millones de euros en ayudas para la organización de actividades de tiempo libre durante las vacaciones escolares.

El Boletín Oficial de Baleares (BOIB) ha publicado este jueves la convocatoria de subvenciones para actividades de educación en el tiempo libre infantil y juvenil en el marco del Plan Corresponsables durante 2026.

La convocatoria, a la que pueden acogerse entidades y ayuntamientos, tiene un importe máximo de 1,75 millones de euros, ha informado la Conselleria en un comunicado. El año pasado un total de 21 solicitantes percibieron 751.546 euros.

La convocatoria cubre las actividades desde los tres a los 16 años, así como la contratación de personal monitor adicional para atender a las personas participantes con discapacidad o diversidad funcional de hasta 21 años, durante las vacaciones escolares de Verano de 2026 y Navidad de 2026-2027 y, de forma retroactiva, las de Pascua de este año.

La convocatoria está abierta a entidades locales, asociaciones de familias de alumnado, a entidades del tercer sector y a otras entidades sin ánimo de lucro.

Por un lado, hay una línea destinada a entidades locales, que cubrirá un máximo del 75% del coste total del proyecto. Por otro, una línea para asociaciones de familias de alumnado, entidades del tercer sector y otras sin ánimo de lucro, que cubrirá el 100% del coste del proyecto.

Estas actividades, ha subrayado la Conselleria, tienen como objetivo facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar durante las vacaciones escolares e incentivar la creación de empleo de calidad en los servicios de cuidados de personas jóvenes.