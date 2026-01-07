La zarzuela volverá al Teatre Principal de Palma con 'La corte de Faraón'

Presentación de la zarzuela 'La corte de Faraón' en el Teatre Principal de Palma. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Teatre Principal de Palma recuperará en su nueva temporada lírica el género de la zarzuela con 'La corte de Faraón', una obra "picante" que narra la historia de un joven que es vendido como esclavo y será seducido por una mujer cuyo esposo sufre disfunción eréctil.

La obra, según ha informado el Consell de Mallorca en un comunicado, se representará los próximos días 9 (20.00 horas), 10 (18.00 horas) y 11 (18.00 horas) de enero en la Sala Grande.

La vicepresidenta primera del Consell de Mallorca y consejera de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, ha celebrado el retorno de este género teatral y musical al Principal "después de muchos años".

"La recuperación de la zarzuela en el Teatre Principal es una magnífica noticia para la cultura de Mallorca. Hablamos de un género que forma parte de nuestro patrimonio escénico y musical y que había estado muy presente en la historia del teatro, tanto en Palma como por todo el Estado", ha explicado en la presentación del evento.

Además, Roca ha destacado que con 'La corte de Faraón', el Principal "refuerza su apuesta por una programación lírica diversa y de calidad, que combina grandes títulos, producciones de prestigio y la participación de artistas de primer nivel, muchos de ellos mallorquines".

"El retorno de la zarzuela también responde a la voluntad del Consell de Mallorca de recuperar géneros que conectan con diferentes generaciones de público y de acercar y hacer cultura para todo el mundo", ha añadido.

Por su parte, el director del Teatre Principal, Miquel Martorell, ha explicado que la puesta en escena es de "uno de los grandes directores españoles", Emilio Sagi, mientras que Carlos Aragón estará en el foso para dirigir la orquesta de la Academia 1830.

El título, de un solo acto, contará con la música de Vicente Lleó y el libreto de Guillermo Perrín y Miguel Palacios.

Un elenco de solistas "de primer nivel" darán vida a los diferentes personajes, como Carmen Romeu, Manel Esteve Madrid, María Rodríguez, Jorge Rodríguez Norton, Enrique Torres, Enrique Viana, Serena Pérez o Amelia Font.

También participarán los mallorquines Begoña Gómez, Inma Hidalgo o Sebastià Serra y los actores Joan Servera y Jordi Fontana, así como el Coro del Teatro Principal de Palma, con su director titular Francesc Bonnín.

Al "alto" nivel interpretativo, ha apuntado Martorell, hay que añadir un impacto visual del espectáculo "muy completo" que correrá a cargo de la escenografía de Daniel Bianco. El juego de luces será de Eduardo Bravo y el vestuario, de Gabriela Salaverri.

A todo este equipo se suma el trabajo conjunto de 106 personas, entre artistas y técnicos, además del personal del Teatre Principal.

'La corte de Faraón', considerada como una zarzuela "sicalíptica" o picante, narra la historia de José, hijo predilecto de Jacob, que es vendido como esclavo por sus hermanos a los egipcios.

El joven acaba en casa de Putifar, que sufre una disfunción eréctil, hecho que desespera a su ardiente esposa, Lota. Esta intenta seducir al nuevo esclavo que, por su parte, no quiere dejar de ser el "Casto José".