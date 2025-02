Hasta 160.000 personas se manifiestan en Berlín a favor del "cordón sanitario" contra AfD

BERLÍN 2 Feb. (DPA/EP) -

Unas 160.000 personas se han manifestado este domingo en la capital alemana, Berlín, a favor de mantener el "cordón sanitario" de los partidos históricos frente a la formación ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) después de que ésta votara con los conservadores de la Unión Cristiano Demócrata (CDU) a favor de una reforma para endurecer las leyes migratorias con el beneplácito del líder de la CDU y candidato favorito a canciller, Friedrich Merz.

Decenas de miles de personas más se han manifestado en otras ciudades alemanas, según las cifras publicadas por la Policía, mientras que los convocantes de la protesta de Berlín, Campact, elevan a 250.000 los asistentes que han secundado la convocatoria "Alcémonos los decentes. ¡Nosotros somos el cordón sanitario!".

Los convocantes señalan a Merz por romper con el "cordón sanitario" tradicional de la política alemana, unas críticas a las que se ha sumado la histórica dirigente de la CDU Angela Merkel y que han removido el tablero político antes de las elecciones anticipadas previstas para el 23 de febrero.

La marcha de Berlín ha comenzado frente al Reichstag, sede del Bundestag o Parlamento alemán, y ha marchado hasta la sede de la CDU con pancartas con lemas como "Faltan cinco para 1933", el año en el que el Partido Nacional Socialista de Alemania de Adolf Hitler tomó el poder, o "No a Merz en febrero".

Las últimas encuestas otorgan a AfD un 20 por ciento de apoyo, segunda opción tras la CDU y sus aliados de la Unión Social Cristiana (CSU), que lograría un 30 por ciento de votos.

Unas 15.000 personas se han manifestado en Sarrebruck y entre 13.000 y 14.000 han salido a la calle en la ciudad de Kiel, en el norte del país. También ha habido protestas en Ratisbona, Ulm, Potsdam o Colonia, donde 350 barcos se han sumado a la protesta tomando el río Rin bajo el lema "Colores en lugar de marón", en referencia al color asociado con los nazis y sus camisas pardas.

El sábado hubo más movilizaciones en Alemania para protestar contra AfD, incluidos los 65.000 manifestantes de Hamburgo o los 14.000 de Essen, según las estimaciones.

Merz, mientras, ha argumentado que este debate es "un acontecimiento completamente normal" y ha asegurado que no colaborará con AfD si es elegido canciller. "Ya lo he dicho muy clara y muy rotundamente en varias ocasiones: no habrá cooperación entre nosotros y la AfD. Estamos luchando por mayorías políticas en el amplio centro de nuestro espectro democrático", ha apuntado desde Berlín, donde la CDU celebra este lunes su congreso.

"Nunca hemos trabajado con ellos y no vamos a trabajar con ellos. Y nadie debe preocuparse de que esto suceda. No sucederá con nosotros, conmigo", ha remachado.

Para Merz, tras los comicios habrá una nueva mayoría y ha asegurado que el hecho de que actualmente haya "mayorías tan confusas" únicamente al fracaso de la coalición de socialdemócratas, verdes y liberales del canciller Olaf Scholz.

Además, ha defendido el derecho a manifestarse. "Sin embargo, eso no incluye la violencia, sea contra personas o contra propiedades", ha advertido antes de pedir un comportamiento pacífico a los manifestantes.

El lunes la CDU tiene previsto aprobar un Programa de Acción Inmediata que incluye un polémico plan para restringir la llegada de inmigrantes al país con devoluciones en las fronteras y controles fronterizos permanentes que recibió la semana pasada el apoyo del Bundestag en una votación no vinculante gracias a los votos de AfD.