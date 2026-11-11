Los 27 siguen negociando levantar las sanciones europeas a Delcy Rodríguez sin alcanzar aún un acuerdo

Archivo - La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez - Lev Radin / Zuma Press / Europa Press - Archivo

BRUSELAS, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Unión Europea ha confirmado este miércoles que los Veintisiete mantienen abiertas las negociaciones para levantar las sanciones a la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, después de que la Alta Representante para Política Exterior, Kaja Kallas, propusiera en febrero revisar las medidas restrictivas contra la dirigente venezolana, aunque por el momento no se ha alcanzado un acuerdo para retirarlas.

"Los intercambios continúan en el Consejo y esas deliberaciones son confidenciales", ha señalado un portavoz de la UE en declaraciones a Europa Press, al ser preguntado por el estado de las conversaciones para retirar las sanciones a Rodríguez, una iniciativa que España propuso a principios de año y que sigue pendiente del consenso entre los Estados miembro.

El Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) ha confirmado que Kallas "propuso una revisión de las sanciones actuales" --que le impiden entrar en territorio europeo o la congelación de sus activos--, con el objetivo de "iniciar conversaciones y construir un consenso entre los Estados miembro", una iniciativa que incluye levantar las medidas restrictivas a Delcy Rodríguez "como actual presidenta interina en ejercicio".

No obstante, ha recordado que "cualquier decisión debe ser adoptada por unanimidad por los Estados miembro", sin ofrecer detalles sobre las posiciones de los distintos gobiernos ni precisar cuándo podría alcanzarse un acuerdo para modificar las medidas restrictivas.

RETICENCIA DE UNOS "POCOS PAÍSES"

La UE ha defendido además que las sanciones europeas contra dirigentes venezolanos "no son un fin en sí mismas", sino "una herramienta para fomentar el respeto de la democracia, los Derechos Humanos y el Estado de Derecho", y ha recordado que estas medidas se revisan periódicamente teniendo en cuenta los avances "tangibles y verificables" registrados en estos ámbitos.

"A medida que Venezuela adopte medidas para respetar las libertades fundamentales, la UE está dispuesta a utilizar todas las herramientas a su disposición para apoyar una transición hacia la democracia", ha añadido el portavoz europeo.

Este martes, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, detalló en declaraciones a los medios que "una mayoría" de países del bloque apoya su propuesta de levantar las sanciones europeas contra Rodríguez, y que Kallas "está hablando con los pocos países que todavía tienen alguna duda o alguna reticencia".

El ministro insistió en que mantener las sanciones contra la presidenta interina de Venezuela "no tiene sentido" en el actual contexto político venezolano, especialmente después de que la dirigente haya visitado varios países europeos, entre ellos Países Bajos e Italia, "con total normalidad" y sin que se hayan producido dificultades.

También esgrimió que la UE no suele "establecer sanciones para los presidentes de los países" y que, por ello, Nicolás Maduro "no las tenía". "La Unión Europea tiene que tener una interlocución, una voz también directa con Venezuela, como la tiene por ejemplo Estados Unidos. No veo por qué la Unión Europea tendría que quedarse atrás", defendió Albares.

LAS SANCIONES ACTUALES VENCEN EN ENERO DE 2027

La última renovación de las sanciones europeas contra Venezuela se produjo en diciembre de 2025, cuando los Veintisiete acordaron prorrogar las medidas restrictivas hasta el 10 de enero de 2027 ante la falta de avances en la transición democrática del país, por lo que su vigencia deberá volver a examinarse en los próximos meses.

Eso sí, tanto la renovación de las sanciones como el levantamiento de las mismas requiere la unanimidad. De hecho, la próxima revisión se producirá en un contexto marcado por las elecciones generales en España y la posibilidad de que un cambio de Gobierno modifique la posición española sobre la retirada de las sanciones a Rodríguez, una iniciativa defendida hasta ahora por el Ejecutivo de Pedro Sánchez y que rechaza el Partido Popular.

Actualmente, las sanciones afectan a 69 personas vinculadas a las autoridades venezolanas, entre ellas dirigentes chavistas como Delcy Rodríguez y el ministro del Interior, Diosdado Cabello, e incluyen la prohibición de entrar en territorio comunitario y la congelación de los activos que puedan tener en la Unión Europea.