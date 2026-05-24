Entre 30 y 40 personas atrapadas tras el derrumbe de un edificio en Filipinas

Archivo - La gente se coloca frente a la bandera nacional filipina para escuchar el himno nacional durante el acto conmemorativo en memoria de las víctimas del atentado perpetrado durante el festival del Día de Lapu-Lapu, en Vancouver - Europa Press/Contacto/Ethan Cairns - Archivo

MADRID 24 May. (EUROPA PRESS) -

Entre 30 y 40 personas han quedado atrapadas bajo los escombros de un edificio de diez pisos que se ha derrumbado en plena construcción en la ciudad filipina de Ángeles, al norte del país.

Las autoridades locales han comenzado una operación de búsqueda y rescate en el barrio de Balibago, después de que de la estructura de hormigón se derrumbase a las 03.00 horas (hora local).

Según el jefe del servicio de prensa de la administración municipal, Jay Pelayo, "podría haber entre 30 y 40 trabajadores de la construcción bajo los escombros". El responsable ha confirmado a su vez que la situación exacta "aún no está clara", aunque las autoridades se encuentran haciendo todo lo posible por rescatar a los afectados. Hasta el momento, 26 personas han sido rescatadas y se encuentran estables, según ha informado el diario filipino 'The Inquirer'.

"(Hasta) 24 personas fueron rescatadas con éxito de la estructura derrumbada. Dos personas también fueron rescatadas de un apartahotel que resultó afectado por el derrumbe de un edificio en construcción", ha declarado la Oficina de Información de la Ciudad de Ángeles en un comunicado, citando el informe de la Oficina de Protección contra Incendios.

Asimismo, de momento, no se han recibido más llamadas de emergencia en la zona y el ayuntamiento estaría revisando las licencias de construcción del edificio. El alcalde de la ciudad de Ángeles, Carmelo Lanzatin II, también se encuentra en el lugar para supervisar las operaciones de rescate.