Unos 30.000 hogares siguen sin luz en Berlín tras el sabotaje del sábado a la red eléctrica

BERLÍN 5 Ene. (DPA/EP) -

Unos 30.000 hogares siguen este lunes sin electricidad en Berlín, la capital alemana, después de que la red eléctrica de la ciudad registrara el sábado un supuesto sabotaje que ha sido reivindicado por el grupo activista alemán de extrema izquierda Vulkangruppe (Grupo Volcán).

Cerca de 45.000 hogares y más de 2.200 empresas de los barrios de Nikolassee, Zehlendorf, Wannsee y Lichterfelde quedaron aislados el sábado por la mañana después de que unos cables que conducían a una central eléctrica fueran incendiados en lo que, según las autoridades, fue un ataque intencionado contra la infraestructura energética.

Desde entonces, se ha restablecido el suministro eléctrico a unos 15.000 hogares y unas 500 empresas, pero la operadora Stromnetz Berlin ha explicado que la recuperación completa del suministro podría alargarse hasta el jueves, ya que las reparaciones "son complejas".

En una entrevista en un programa matutino de la cadena pública ZDF, el alcalde de Berlín, Kai Wegner, ha afirmado que el incidente demuestra que las infraestructuras siguen siendo vulnerables a los ataques a pesar de que una pequeña parte de la red eléctrica discurre por encima del suelo.

Es por ello que ha indicado que es necesario "reforzar las medidas de protección" y ha pedido el establecimiento de más cámaras de vigilancia y personal de seguridad para supervisar la red, especialmente a medida que las temperaturas bajan.

Las fuerzas de seguridad han tenido que desplegar un fuerte dispositivo policial en las zonas afectadas para prestar ayuda a aquellos que carecen de momento de refugio u alojamiento temporal.

Asimismo, han confirmado que los hospitales siguen funcionando gracias a los generadores de emergencia, pero ha advertido de que muchas residencias de ancianos siguen afectadas, por lo que se han habilitado refugios adicionales.

El Grupo Volcán se atribuyó el domingo la responsabilidad del incendio esgrimiendo razones climáticas y disculpándose ante las poblaciones más desfavorecidas afectadas por el sabotaje. "Anoche saboteamos con éxito la central eléctrica de gas de Berlín-Lichterfelde", rezaba la carta publicada por la organización.

El grupo Volcán ha llevado a cabo varios ataques incendiarios en los estados de Berlín y Brandeburgo desde 2011, según los servicios de Inteligencia interior alemanes. En marzo de 2024 ya se atribuyó la responsabilidad de un ataque incendiario que interrumpió el suministro eléctrico a la fábrica de Tesla en Grünheide, cerca de Berlín.