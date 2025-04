Abad denuncia que "se está pervirtiendo la ley" para "destruir" la democracia y teme que Ecuador sea un "Estado fallido"

MADRID 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta ecuatoriana, Verónica Abad, ha vuelto a denunciar este viernes los actos de violencia política en su contra y ha advertido de que Ecuador se encuentra "al borde de una crisis" por las constantes violaciones de la Justicia y ataques a la democracia.

"Expresé mi profunda preocupación al ver que en Ecuador se está pervirtiendo la justicia para violar la ley y destruir la democracia. Si esto continúa, estaremos frente a un Estado fallido. En mi país intentan callarnos, pero la verdad no se puede ocultar", ha expresado Abad en una entrevista para la emisora colombiana W Radio.

En la misma línea, la vicepresidenta electa ha criticado la "persecución institucional" a la que se ha visto sometida y ha opinado que "toda esta violencia contra (ella) viene por la única razón de no permitir que el orden del país continúe".

Así las cosas, no solo ha criticado la decisión del presidente Daniel Noboa de enviarla "a trabajar por otro país mientras Ecuador está al borde de una crisis", sino que ha acusado al también candidato presidencial de desobedecer "el orden constitucional al no tomar la licencia a la que está obligado, porque no puede ser candidato y presidente".

"Está manipulando el marco jurídico para concentrar el poder, neutralizando los contrapesos institucionales como la Asamblea Nacional y el poder judicial, eliminando a los que representan una amenaza para él en el Ejecutivo (...) Estamos ante una regresión democrática. Noboa esta haciendo campaña violentando todas las normas del juego electoral y quiere seguir dirigiendo el país de esa forma inconstitucional", ha apostillado.

Estas declaraciones llegan justo una semana después de que Noboa designara de nuevo a través de un decreto a Cynthia Gellibert como vicepresidenta, después de que el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) ratificara la suspensión por un plazo de dos años de los derechos políticos de la vicepresidenta electa, Verónica Abad.

El enfrentamiento entre Abad y Noboa se desencadenó, al poco de que este último asumiera la presidencia de Ecuador y tomara la decisión de enviar a Israel a su 'número dos' en una misión especial de paz, en pleno conflicto en Oriente Próximo. El empeoramiento de la situación en la región le obligó a trasladar a Turquía a una Abad que ha denunciado ser víctima de "acoso político".