Archivo - Bandera de Argelia (archivo) - Maksim Konstantinov / Zuma Press / Europa Press

MADRID 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Dos presuntos narcotraficantes murieron tiroteados el viernes por disparos de miembros de la Guardia Fronteriza argelina, según ha informado el Ministerio de Defensa argelino.

"En el marco de los esfuerzos continuos para asegurar las fronteras nacionales y combatir el contrabando y el crimen organizado, un destacamento de la Guardia Fronteriza neutralizó ayer, viernes 20 de noviembre de 2026, a dos narcotraficantes marroquíes cerca de la franja fronteriza occidental, en el sector militar de Naama, en la 2ª Región Militar", ha indicado el Ministerio en un comunicado.

Los sospechosos "se negaron a cooperar al intentar introducir más de 50 kilogramos de hachís procesado en territorio nacional", añade el texto.

Uno de los fallecidos sería Jelifi Laid, nacido en Ulad Sidi Abdelhakem, en Yerada, Marruecos, "según el documento de identidad hallado en su poder".

Esta operación reafirma la "vigilancia constante" y la "determinación" de las unidades del Ejército Nacional Popular desplegadas para "enfrentar a estos criminales, cueste lo que cueste, y frustrar sus viles intentos de socavar la integridad de nuestro territorio nacional, así como la seguridad y la tranquilidad de sus ciudadanos".

Este incidente podría provocar un agravamiento de la ya de por sí tensa relación bilateral entre ambos países, cuya frontera está cerrada desde 1994. Argelia rompió relaciones diplomáticas con Marruecos en agosto de 2021 por acciones "hostiles" de Rabat.

Además de los incidentes fronterizos, su enfrentamiento por el contencioso del Sáhara Occidental dificulta la relación entre los dos países.