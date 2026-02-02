Abbas firma un decreto fijando el 1 de noviembre como fecha para las parlamentarias en Palestina

Archivo - El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, durante una visita oficial a Reino Unido en septiembre de 2025 (archivo) - Jonathan Brady/PA Wire/dpa - Archivo

MADRID 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, ha aprobado este lunes un decreto fijando el 1 de noviembre como fecha para las elecciones al Consejo Nacional Palestino --nombre oficial del Parlamento--, después de firmar hace poco más de una semana otro decreto enmendando la ley para las elecciones locales, cambio que podría apartar al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) de estos comicios, previstos para el 25 de abril.

"El pueblo palestino en la patria y la diáspora está llamado a participar en elecciones generales libres y directas mediante voto secreto para elegir al Consejo Nacional Palestino, que se celebrarán el sábado 1 de noviembre de 2026", recoge el documento firmado por Abbas, que contempla además que la votación "se celebrará allá donde sea posible, tanto dentro como fuera de Palestina".

Así, subraya que para ello "se usarán medios que garanticen la participación más amplia posible de los palestinos en sus lugares de resistencia, de una manera que no entre en conflicto con las leyes vigentes en los países anfitriones", según ha recogido la agencia palestina de noticias WAFA.

En esta línea, puntualiza que las elecciones "se llevarán a cabo de acuerdo con un sistema de representación proporcional, asegurando una representación justa para todos los componentes del pueblo palestino, incluidas las mujeres, los jóvenes y las comunidades palestinas en el extranjero", al tiempo que adelanta que la comisión electoral emitirá en el futuro un "calendario detallado" con todos los pasos del proceso.

Abbas, que también ha fijado el 14 de mayo como fecha para la octava conferencia general de Al Fatá, firmó el 24 de enero un decreto enmendando el artículo 16 de la ley sobre elecciones locales, que contempla que todos los candidatos deben presentar un compromiso por escrito en el que aceptan el programa político de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), de la que Hamás no es parte.

Este requisito implica que los candidatos aceptan una renuncia al terrorismo, apoyan la solución de dos Estados y reconocen a Israel, unas condiciones que en el pasado no habían sido impuestas a los candidatos a las elecciones, siendo las últimas las celebradas en 2006, cuando Hamás se impuso tanto en la Franja de Gaza como en Cisjordania, incluido Jerusalén Este.

La victoria de Hamás en los comicios, considerados limpios por observadores internacionales, se encontró con la negativa de Israel y Estados Unidos a reconocer el resultado, lo que llevó finalmente a unos enfrentamientos intrapalestinos en 2007 que dejaron a Hamás al frente de Gaza y a Al Fatá con el control de Cisjordania, pese a su derrota electoral y el fin del mandato de Abbas en 2009.

El decreto ha sido firmado además en medio de los trabajos de Hamás para traspasar sus competencias en Gaza al equipo de tecnócratas que asumirá la gestión de la Franja de Gaza --el Comité Nacional para la Administración de Gaza (CNAG)-- en el marco de la propuesta presentada por Estados Unidos para el futuro del enclave tras la ofensiva lanzada por Israel en respuesta a los ataques del 7 de octubre de 2023.