El abogado de la premio Nobel de la Paz Narges Mohammadi denuncia que Irán ha ampliado la duración de su condena

Protestas en Barcelona contra las autoridades iraníes - Europa Press/Contacto/Marc Asensio Clupes

MADRID, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Judicatura iraní ha extendido el tiempo de condena a la ganadora del premio Nobel de la Paz, la activista Narges Mohammadi, según ha informado este domingo su abogado, Mostafa Nili.

Mohammadi, galardonada en 2023, fue condenada en principio a seis años adicionales de prisión por conspiración y a un año y medio por actividades de propaganda. Ahora, ha recibido una condena adicional de dos años de prohibición de salir del país y a dos años de destierro a la ciudad de Jusf, en el centro oeste del país.

La Judicatura no se ha pronunciado sobre esta ampliación.

Nili ha recordado que Mohammadi se encuentra mal de salud y expresado su deseo de que, por lo menos, acabe en libertad bajo fianza. De hecho, hace tres días, fue trasladada a una clínica debido a su mal estado físico y luego puesta bajo custodia.

La activista fue arrestada en un funeral en Mashhad a principios de diciembre, unas dos semanas antes del estallido de la última ola de protestas en Irán. Había estado en libertad condicional durante aproximadamente un año.