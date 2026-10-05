El abogado de la víctima de Cornell denuncia amenazas y cree que en la violación participaron más de siete alumnos

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MADRID 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El abogado de la víctima de una violación en grupo en una fraternidad del campus de la Universidad de Cornell en 2024, Thomas Giuffra, ha denunciado este lunes amenazas contra él y su clienta, conocida con el sobrenombre de Jane Doe, apuntando que más de siete alumnos pudieron participar en la violación.

"Le están diciendo a Jane Doe que hay personas ahí fuera intentando localizarla. Han localizado a las mujeres equivocadas, al menos a tres de las mujeres equivocadas de las que yo tengo conocimiento", ha afirmado Giuffra en declaraciones a la cadena CNN, tras denunciar intentos de "silenciar" a la víctima.

"Ha recibido múltiples amenazas, y mujeres que ni siquiera son Jane Doe han recibido amenazas sobre lo que van a hacerle. Y, de hecho, yo recibí una amenaza, pero no me importa", ha asegurado.

De este modo, ha apuntado a "amenazas y abusos" para "mantener el statu quo". "Estos tipos son repugnantes. Deberían quedarse en el sótano de la casa de su madre y mantenerse alejados del mundo", ha señalado el abogado de este mediático caso que ha sacudido al mundo universitario y hecho que salgan más denuncias sobre abusos sexuales en campus.

Giuffra ha criticado duramente la investigación llevada a cabo por la Policía de Cornell, que no incluyó en su informe que se trataba de una posible el caso de violación pese a que la propia víctima asegurara que estaba segura de haber sufrido una violación grupal.

APUNTA QUE PUDIERON PARTICIPAR MÁS DE SIETE HOMBRES

Así, ha apuntado que ni siquiera está claro que estén identificados todos los sospechosos de la violación. "Ni siquiera estoy seguro de que tengamos identificadas a todas las personas que participaron en esta agresión, porque mi cliente estuvo inconsciente durante determinados periodos de tiempo, y eso aparece recogido en estas declaraciones", ha explicado.

"Ni siquiera sabemos quiénes son todas las personas que tenemos identificadas o quiénes son las personas que conocemos con certeza. Si me preguntas, creo que hubo más", ha recalcado, sin aportar tampoco más certezas sobre esta afirmación.

En todo caso, el abogado ha insistido en que este caso no es "una cuestión política". "Creo que hay mujeres de estados republicanos y de estados demócratas que están siendo agredidas en campus universitarios. Creo que politizar algo así está simplemente mal", ha afirmado.

"Hay republicanos cuyas hijas están siendo agredidas. Hay demócratas cuyas hijas están siendo agredidas. Esto no tiene nada que ver con la política", ha señalado.

La fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, encabezará una investigación especial sobre este caso sucedido en 2024 y que ha sacudido a la prestigiosa universidad de Cornell. El caso ha generado un vendaval mediático después de que la Policía del campus omitiera que la víctima denunció desde el primer momento que fue agredida sexualmente por un grupo de siete alumnos.

El incidente ocurrió en la noche del 19 al 20 de octubre de 2024 en la fraternidad Chi Phi, donde la joven consumió alcohol y fue presionada para esnifar ketamina. Después, y mientras se encontraba bajo los efectos de la bebida y del anestésico, la víctima fue violada durante horas por siete estudiantes, según su relato.