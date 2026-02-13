Los abogados de Imran Jan aseguran que el encarcelado ex primer ministro se ha quedado casi ciego de un ojo

Archivo - Imagen de archivo del ex primer ministro de Pakistán, Imran Jan, en 2020 - Europa Press/Contacto/Guo Chen - Archivo

MADRID 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los abogados del encarcelado ex primer ministro de Pakistán Imran Jan aseguran que su cliente ha perdido el 85% de la visión en su ojo derecho en lo que su familia ha denunciado como una consecuencia de la falta de cuidados médicos imprescindibles dada la situación de confinamiento en solitario en la que se encuentra el líder opositor.

Jan cumple condena por una multitud de casos de corrupción que el exmandatario ha descrito como una persecución política liderada por su rival y primer ministro del país, Shehbaz Sharif, el Ejército y potencias occidentales como Estados Unidos.

El Gobierno ha rechazado las acusaciones y garantizado que Jan podrá acudir a un centro médico de su elección para recibir tratamiento, según ha manifestado este viernes el ministro de Asuntos Parlamentarios, Tariq Fazal Chaudhry.

El ministro, no obstante, ha expresado serias dudas sobre la crisis de salud del ex primer ministro. Los abogados de Jan aseguran que el líder opositor llevaba meses padeciendo estos problemas de visión pero Chaudry ha esgrimido que "este tema no salió a la luz cuando su hermana lo visitó el pasado 2 de diciembre o cuando fue examinado por la junta médica una semana después", según ha indicado en rueda de prensa recogida por los medios del país.

El ministro de Información, Ataulá Tarar, se mostró todavía más tajante este pasado jueves, cuando denunció a la familia de Jan por "propagar una narrativa" falsa sobre la salud del mandatario y aludió a los informes existentes "sobre su rutina diaria y su dieta" que han "aclarado cualquier ambigüedad".

"Tiene acceso a todas las instalaciones y goza de más privilegios que cualquier otro preso", ha indicó Tarar en un mensaje publicado en redes sociales.