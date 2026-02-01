Abren los centros de votación para las elecciones generales en Costa Rica

Archivo - Elecciones en San José, Costa Rica (archivo) - -/La Nacion via ZUMA Press/dpa - Archivo

MADRID 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

Este domingo a las 6.00 horas (13.00 hora peninsular española) han abierto las mesas para la votación en la que la población de costa Rica elige a su nuevo presidente y los 57 diputados de la Asamblea Legislativa.

"¡Inicia la jornada de votación en todo el país!", ha publicado a la hora prevista el Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica (TSE) en redes sociales.

El organismo electoral ha destacado que también se han habilitado puntos de votación en países como Australia, Filipinas, India, Corea del Sur o China, donde comenzó antes el proceso por el cambio horario.

La principal favorita es la candidata del oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO), Laura Fernández, que pretende continuar la labor del líder derechista Rodrigo Chaves, y lograr el 40 por ciento de votos que evitarían una segunda vuelta.

Fernández aún no ha acudido a votar, pero ha animado en redes sociales a la participación. "Hoy su voto es clave. En las dos papeletas color turquesa de Pueblo Soberano, para que Costa Rica continúe un proyecto de cambio, pensando en el bien de todos", ha publicado junto a un cartel en el que pide "todos a votar".

Las encuestas apuntan a que es posible que Fernández consiga el apoyo suficiente si consigue distanciarse de una veintena de aspirantes entre los que figuran la ex primera dama Claudia Dobles, del progresista Partido Acción Ciudadana; Ariel Robles, del Frente Amplio, otra de las propuestas de la izquierda; y Álvaro Ramos del histórico Partido Liberación Nacional (PLN). De disputarse, la segunda vuelta se celebraría el domingo 5 de abril.