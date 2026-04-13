Abren una investigación por secuestro tras el arresto de un estadounidense por agentes de inmigración en Minnesota

Archivo - Protestas por la violencia de los agentes de inmigración en Estados Unidos - Europa Press/Contacto/Gina M Randazzo - Archivo

MADRID 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades del condado de Ramsey, en Minnesota, han anunciado la apertura de una investigación penal por secuestro del ciudadano estadounidense ChongLy Thao, quien fue sacado por agentes de inmigración de su casa en zapatillas, un pantalón corto y una colcha en pleno invierno.

El incidente ocurrió el pasado 18 de enero y la imagen del hombre casi desnudo en medio del frío invierno fue difundida ampliamente. Ahora el fiscal del condado de Ramsey, John Choi, ha anunciado en rueda de prensa una investigación por "acusación de delito grave de secuestro, detención ilegal y encarcelamiento injustificado".

"Creemos que no había ningún motivo legal legítimo para que los agentes federales entraran en esa casa. No había ninguna causa probable", ha explicado Choi.

En respuetsa, un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional ha aseguardo que "los agentes del ICE (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas) no secuestran a gente". "Es un truco político para demonizar a las fuerzas de seguridad del ICE que han sufrido un 1.300% más de agresiones mientras arrestan a lo peor de lo peor", ha argumentado.

Los agentes se llevaron a Thao y lo interrogaron en el coche, lejos de su casa, durante más de una hora. Finalmente asumieron que era un ciudadano americano sin antecedentes y lo devolvieron a su domicilio varias horas después, ha relatado Choi.

El Gobierno de Estados Unidos ha incrementado desde el pasado mes de diciembre las operaciones antiinmigración en Minnesota bajo la justificación de un aumento de la criminalidad. Las actuaciones de los agentes, como la muerte de los estadounidenses Renee Good y Alex Pretti o la detención de un niño de cinco años, han desatado la indignación entre la población del estado y de todo el país.