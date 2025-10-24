Abren las urnas en Irlanda para la celebración de las elecciones presidenciales

La candidata a las presidenciales de Irlanda Catherine Connolly en una imagen de archivo. - Europa Press/Contacto/Annabelle Hamil

MADRID, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los centros de votación han abierto este viernes sus puertas en Irlanda para la celebración de unas elecciones presidenciales en las que la candidata independiente Catherine Connolly parte como favorita con una ventaja de unos 20 puntos porcentuales respecto a la segunda, Heather Humphreys, del Fine Gael.

Un total de unos 5.000 centros están a disposición de cerca de 3,6 millones de votantes en todo el país y permanecerán abiertos hasta las 22.00 (hora local). A pesar de que la carrera electoral se resolverá entre las dos principales candidatas, la población cuenta con una tercera opción en las papeletas, Jim Gavin, que se retiró de la contienda después de que se anunciaran los candidatos.

Gavin, del Fianna Fáil, decidió retirarse ante la significativa falta de apoyos respecto a sus compañeras de palestra, según informaciones de la cadena irlandesa RTE, que apunta a que el recuento de papeletas comenzará este sábado a las 9.00 (hora local), mientras que los resultados comenzarán a anunciarse por la tarde.

Tras una campaña electoral fragmentada y ante la posibilidad de unos resultados un tanto impredecibles, las candidatas temen que se produzca una baja participación, por lo que han instado a los irlandeses a acudir a la cita con las urnas para ejercer su derecho a voto.

La ganadora de la contienda se convertirá en la décima presidenta de Irlanda y sustituirá en el cargo a Michael D Higgins. Las últimas encuestas de intención de voto realizadas apuntan a que Connolly cuenta con el liderazgo.

La política irlandesa ha asegurado que estos datos son "importantes" para su equipo. "Ser presidenta del país sería un absoluto privilegio; dejo la decisión en manos del pueblo irlandés", ha aseverado.

Humphreys, por su parte, se convirtó en la candidata del Fine Gael después de que la candidata inicial, Mairead McGuinness, se retirara por problemas de salud, lo que llevó a la formación a elegir a la presbiteriana de 62 años, que carece a todas luces de la popularidad suficiente y no ha salido del todo bien parada de los debates durante la campaña electoral.