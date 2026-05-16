'Abú Mainok', jefe de la Dirección Estatal de Estado Islámico y vinculado al secuestro infantil

Archivo - Imagen de archivo de la ciudad de Maiduguri, Nigeria - Europa Press/Contacto/Sally Hayden - Archivo

MADRID 16 May. (EUROPA PRESS) -

Abú Bilal al Mainuki, alias 'Abú Mainok', cuya muerte han anunciado este sábado los presidentes de Estados Unidos y Nigeria, era considerado desde febrero de este año el 'número dos' a nivel mundial de la organización yihadista Estado Islámico tras varios años al mando de su división financiera en la región africana del Sahel.

Al Mainuki figuraba desde 2023 en la lista internacional de terroristas bajo sanción de Estados Unidos como Abú Bakr ibn Muhamad ibn Al Mainuki (nacido en la ciudad de Mainok, en el estado nigeriano de Borno, en 1982) y era considerado "un alto líder" de Al Furqan, una de las principales redes financieras de la organización yihadista en la región africana.

Al Furqan era la encargada de "redistribuir" la mitad de los fondos generados por Estado Islámico - Provincia del África Occidental (ISWAP, por sus siglas en inglés) a las provincias más pequeñas bajo su tutela en Malí, Burkina Faso, Níger y Chad.

Después de que Donald Trump y Bola Tinubu anunciaran la muerte del yihadista en un ataque combinado contra un complejo de la organización en el lago Chad, el Ejército de Nigeria ha dado más información sobre la posición de 'Abú Mainok' en la jerarquía de la organización. "En febrero de 2026", según los militares, "Mainuki podría haber sido ascendido al puesto de Jefe de la Dirección General de Estados, lo que lo convertiría en el segundo líder de mayor rango dentro de la jerarquía global del Estado Islámico", solo por detrás de su actual dirigente, Abu Hafs al Hashimi al Qurashi.

Tras recordar su pasado como "emir" de la oficina Al Furqan, el Ejército nigeriano ha acusado a 'Abú Mainok' de "supervisar operaciones vinculadas a Estado Islámico en el Sahel y África Occidental, incluyendo ataques contra civiles, en particular contra comunidades étnicas y religiosas minoritarias".

"El líder terrorista también mantuvo vínculos operativos desde hace mucho tiempo ISWAP y estaba relacionado con el secuestro de más de 100 niñas en Dapchi en 2018", ha añadido el Ejército. Además, los militares nigerianos apuntan que el fallecido, entre marzo de 2015 y principios de 2016, "facilitó el traslado de combatientes a Libia en apoyo de las operaciones de Estado Islámico en el norte de África".

Junto a Abú Mainok han muerto "varios de sus lugartenientes", ha apuntado Bola Tinubu, mientras Trump ha celebrado el éxito de la operación: "Abu Bilal al Mainuki, segundo al mando de Estado Islámico a nivel mundial, creía que podía esconderse en África, pero no sabía que contábamos con fuentes que nos mantenían informados de sus movimientos", ha celebrado en Truth Social.

El presidente estadounidense ha querido dar las gracias al Gobierno de Nigeria por su colaboración en la operación y ha asegurado que, desde hoy, las capacidades de la organización terrorista se ven "muy mermadas". "Ya no volverá a aterrorizar a los pueblos de África ni a ayudar a planificar operaciones contra los estadounidenses", ha asegurado.