Abucheos a Meloni y Salvini en el funeral por el histórico ultraderechista italiano Umberto Bossi

Funeral de Umberto Bossi - Europa Press/Contacto/Italy Photo Press

MADRID 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El funeral del histórico dirigente ultraderechista de la Liga Norte italiana, Umberto Bossi, se ha convertido en el escenario de discrepancia política con abucheos y aplausos para la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y el actual líder de la Liga Norte, Matteo Salvini.

Bossi fue cofundador de la Liga Norte y murió el pasado jueves a los 84 años de edad. Ha sido enterrado tras un funeral celebrado en el Monasterio de San Jacobo de Pontida, al noreste de Milán, donde se han escuchado cánticos como "Tenemos un sueño en nuestros corazones: quemar la tricolor", en referencia a la bandera italiana y en defensa de la Padania, formada por el norte rico e industrializado del país. Igualmente ha sonado el himno 'Padania libre', informa la prensa italiana.

Bossi caló en la política con las demandas de autonomía e incluso de secesión del norte italiano con continuas críticas a Roma. Fue ministro dos veces bajo el mando de Silvio Berlusconi y siguió como diputado hasta su muerte.

Sin embargo, el nuevo líder de la Liga, Salvini, ha dado un golpe de timón para dejar de centrarse en el norte de Italia y captar también el voto de derecha del centro y el sur del país, lo que le ha valido este sábado los gritos de "traidor". La intención de voto de la Liga se sitúa en torno al 10 por ciento, lejos de su máximo histórico.

Meloni, en cambio ha sido recibido al grito de "¡Giorgia! ¡Giorgia!" y "¡Secesión!", pero en otro momento del acto ha sido abucheada por asistentes.