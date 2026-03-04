ACNUR alerta del deterioro de la situación humanitaria en Oriente Próximo con el aumento de escalada bélica

Archivo - Refugiados sirios, en una imagen de archivo. - Europa Press/Contacto/Marwan Naamani - Archivo

MADRID 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ha alertado este miércoles del deterioro de la situación humanitaria en Oriente Próximo y número cada vez mayor de desplazados debido al aumento de la escalada bélica en la región, en donde muchos de los países afectados ya acogían a millones de refugiados.

ACNUR ha citado el caso de Irán, "uno de los principales países de acogida del mundo, con 1,65 millones de refugiados en su territorio", sacudido por los ataques de Estados Unidos e Israel, que han costado ya más de 1.000 muertes.

Con respecto a Líbano, ACNUR ha alertado de un "fuerte aumento" de los desplazamientos, en el sur del país y en el sur de la capital, Beirut, después de las órdenes de evacuación que han emitido las autoridades en más de 53 localidades.

"Alrededor de 30.000 personas se encuentran ya refugiadas en centros habilitados por el Gobierno y unas 11.000 personas han cruzado a Siria", ha contado la agencia de Naciones, quien ha advertido de que las capacidades de los países de acogida están al borde de sus capacidades tras años de "una solidaridad extraordinaria".

Asimismo, ha alertado de que el regreso a gran escala de ciudadanos afganos de Irán y Pakistán, que cifra en unos 5,4 millones, desde octubre de 2023 no solo amenaza aún más la precaria situación de Afganistán, sino también la de toda la región, más después de los enfrentamientos entre Kabul e Islamabad.

"La región se enfrenta a una escalada que está obligando a miles de personas a desplazarse y hemos activado dispositivos en toda la región para estar al lado de quienes se vean forzados a abandonar sus hogares", ha señalado ACNUR.

"EL IMPACTO ES DEVASTADOR"

Por su parte, la ONG Consejo Noruego para los Refugiados (NRC) ha denunciado que el impacto de esta nueva guerra en la región está siendo ya "devastador" y ha puesto de relieve que la asistencia humanitaria sigue sin financiarse de forma adecuada. "La población de esta región ya ha sufrido bastante", ha dicho.

"Las operaciones humanitarias sufrían una grave escasez de fondos incluso antes de la última escalada, lo que obligaba a agencias de ayuda como el NRC a tomar decisiones imposibles sobre quién recibía asistencia y quién no", ha señalado el secretario general de esta organización, Jan Egeland.

"Se están movilizando vastos recursos para la acción militar, mientras que la asistencia humanitaria sigue estando gravemente sin financiación", ha comparado, al tiempo que ha instado a las partes a hacer todo lo posible para defender a los civiles, sus instalaciones y a permitir el acceso de ayuda humanitaria.