ACNUR alerta de que hay más desplazados en Líbano pese al alto el fuego con Israel

Archivo - La representante de ACNUR en Líbano, Karolina Lindholm Billing - Europa Press/Contacto/Pavlo_bagmut - Archivo

MADRID, 5 May. (EUROPA PRESS) -

La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ha alertado este martes de que cada vez son más las personas desplazadas en Líbano pese al alto el fuego alcanzado el pasado 17 de abril, mientras los ataques lanzados por Israel desde entonces han provocado cerca de 400 muertos además de la destrucción "generalizada" de infraestructuras básicas y viviendas en amplias zonas de territorio libanés.

Así lo ha dicho la representante de ACNUR en Líbano, Karolina Lindholm Billing, en una rueda de prensa celebrada en Ginebra (Suiza) donde ha denunciado que la crisis humanitaria en este país está "lejos de haber terminado" y la situación sigue "extremadamente frágil", dado que persisten los ataques, las demoliciones, las órdenes de evacuación y las restricciones de movimiento "provocando desplazamientos reiterados y un rápido aumento de las necesidades humanitarias".

"Aunque la capital, Beirut, no ha sido atacada en las últimas semanas y la situación en Líbano ha ido desapareciendo de los titulares, los civiles que permanecen en el sur del país y en algunas áreas del valle de la Becá siguen viviendo con el mismo temor por sus vidas que antes del alto el fuego. Y cada vez son más los que se ven obligados a huir", ha alertado.

La representante de ACNUR ha cifrado en al menos 380 las víctimas mortales en Líbano en el marco de los combates entre el Ejército israelí y el partido-milicia chií Hezbolá, una cifra que asciende a las 2.700 personas desde el 2 de marzo, fecha en que ambas partes retomaron los enfrentamientos tras la ofensiva de Israel y Estados Unidos contra Irán el 28 de febrero.

A los datos de víctimas hay que sumar la "destrucción generalizada (que) persiste en amplias zonas del país y afecta a viviendas de cientos de miles de personas, así como a infraestructuras básicas". Solo en los tres primeros días tras el anuncio del alto el fuego pactado entre los dos países con la mediación de la Admininistración Trump, unas 428 viviendas fueron destruidas y medio centenar resultaron dañadas, de acuerdo al Consejo Nacional de Investigación Científica de Líbano (CNRS, por sus siglas en inglés).

Billing ha lamentado que los desplazados, que "anhelan" regresar a sus hogares, "se encuentran con sus casas destruidas, barrios inseguros y servicios básicos inexistentes", tras lo que "se ven obligadas a marcharse de nuevo, atrapadas en ciclos repetidos y agotadores de incertidumbre".

"Quienes logran regresar se enfrentan a una realidad devastadora: destrucción masiva de viviendas e infraestructuras, ausencia de electricidad y agua, centros de salud y escuelas dañados o fuera de servicio, y riesgos persistentes por la presencia de munición sin explotar", ha agregado.

Sus declaraciones llegan tras un encuentro con familias que se han visto afectadas por esta situación en Nabatiyé y en Tiro, si bien en otros puntos del sur de Líbano bajo control del Ejército de Israel ni siquiera se les permite regresar a muchas de ellas.

La representante de ACNUR, que ha recordado que hasta el momento solo se ha recibido el 38% de los fondos del llamamiento de emergencia para Líbano, ha reclamado que el alto el fuego se mantenga para permitir el regreso "seguro" de los desplazados y que se acompañe de un apoyo internacional "sostenido".

El Ministerio de Sanidad libanés ha indicado que 2.701 personas han muerto y 8.311 han resultado heridas por bombardeos de Israel desde el 2 de marzo, en un nuevo balance difundido este mismo martes.