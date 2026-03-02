ACNUR alerta del riesgo de "nuevos desplazamientos" de población por la ofensiva de EEUU e Israel contra Irán

Archivo - El jefe del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Filippo Grandi, durante una rueda de prensa (archivo) - Europa Press/Contacto/Lev Radin - Archivo

MADRID 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ha alertado este lunes del riesgo de "nuevos desplazamientos" de población a causa de la ofensiva sorpresa lanzada el sábado por Estados Unidos e Israel contra Irán, que ha respondido lanzando ataques contra territorio israelí e intereses estadounidenses en Oriente Próximo.

"ACNUR expresa su profunda preocupación ante la escalada del conflicto en Oriente Próximo y su impacto sobre la población civil, así como el riesgo de nuevos desplazamientos en la región", ha dicho el organismo en un comunicado, en el que ha recordado que "muchos de los países afectados ya acogen a millones de personas refugiadas y desplazadas internas".

Así, ha sostenido que "un aumento de la violencia podría desbordar la capacidad humanitaria y ejercer una presión adicional sobre las comunidades de acogida". "Reiteramos el llamamiento urgente del secretario general de la ONU al diálogo y la desescalada, al respeto de los Derechos Humanos, a la protección de la población civil y al pleno cumplimiento del Derecho Internacional", ha zanjado.

La ofensiva de Estados Unidos e Israel ha dejado hasta la fecha más de 550 muertos en Irán, según ha confirmado este mismo lunes la Media Luna Roja. Entre los muertos figuran el líder supremo del país, el ayatolá Alí Jamenei, y varios ministros y altos cargos del Ejército de Irán, que ha respondido lanzando misiles y drones contra Israel y bases estadounidenses en países de Oriente Próximo.