ACNUR documenta la entrada hacia territorio sirio de 200.000 personas en poco menos de un mes

Archivo - El cruce de Masnaa para entrar hacia Siria - Marwan Naamani/ZUMA Press Wire/d / DPA - Archivo

MADRID 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ha documentado la entrada a territorio sirio de más de 200.000 personas, la mayoría de ellas nacionales que huyeron de la guerra civil desatada en 2011 para refugiarse en Líbano, en poco menos de un mes.

Del total, cerca de 180.000 son ciudadanos sirios que han regresado entre el 2 y el 27 de marzo por los cruces de Masnaa-Ydeidet Yabus y Al Qaa-Yusié, que permanecen operativos las 24 horas del día. A ellos se suman más de 28.000 libaneses que han cruzado la frontera en el marco del recrudecimiento de la ofensiva israelí.

ACNUR ha precisado en un comunicado este martes que a principios de mes se registró el mayor pico de llegadas de nacionales sirios y de familias que huyen del conflicto en Líbano, coincidiendo con los ataques perpetrados por el Ejército israelí contra el sur y los suburbios del sur de Beirut.

En concreto, muchos de los refugiados libaneses necesitan alimentos, alojamiento, atención sanitaria y asistencia para la obtención de documentación, por lo que --en estrecha colaboración con las autoridades sirias-- ACNUR ha reforzado de forma rápida su presencia en los pasos fronterizos para garantizar dichos servicios.

Los equipos de ACNUR trabajan sobre el terreno junto a otras agencias de Naciones Unidas y ONG locales que responden a las necesidades de los recién llegados en ciudades sirias como Aleppo, Idlib, Daraa, Homs, Raqqa o Deir ez Zor, entre otras.

Hasta ahora, ACNUR ha proporcionado asistencia legal a cientos de familias que necesitaban documentación, como certificados de nacimiento o matrimonio; ha distribuido agua a unas 30.000 personas en tránsito; ha entregado artículos de primera necesidad y ha organizado el transporte de más de 3.500 personas hacia sus destinos finales.

Entre los retornados, la mitad de los sirios entrevistados por ACNUR asegura que tiene intención de quedarse de forma permanente pese a la escasez de servicios y la difícil situación económica, mientras que otros planean una estancia temporal.

La mayoría de los que han regresado a Siria lo hacen para reunirse con familiares o trasladarse a viviendas alquiladas, si bien un número pequeño cruzan la frontera como parte de familias mixtas. Asimismo, como parte del final del mes del Ramadán, muchos hombres sirios han llegado al país para visitar a la familia.

La huida a Rusia del expresidente sirio Bashar Al Assad tras la ofensiva que descabezó a su régimen tuvo lugar después de casi catorce años de una guerra desatada por su cruenta represión de las protestas prodemocráticas al hilo de la 'Primavera Árabe'. El presidente de transición, Ahmed al Shara --antiguo líder del grupo yihadista Hayat Tahrir al Sham (HTS)--, ha prometido trabajar para acelerar la reconstrucción y reactivar la economía siria.