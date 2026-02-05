Acusado de cuatro cargos por terrorismo el sospechoso de matar a dos empleados de la Embajada de Israel en EEUU

Archivo - Homenaje a las víctimas del tiroteo frente a la Embajada de Israel en Washington, EEUU - Europa Press/Contacto/Sue Dorfman - Archivo

MADRID 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía estadounidense ha anunciado este miércoles que se han imputado cargos adicionales por terrorismo a Elías Rodríguez, el sospechoso del tiroteo que mató en mayo del pasado año a dos trabajadores de la Embajada israelí en Washington, Yaron Lischinsky y Sarah Milgrim, de 30 y 26 años respectivamente.

La nueva acusación incluye cuatro cargos de terrorismo que "conllevan una sentencia de cadena perpetua obligatoria según el código penal" en Washington DC, según ha indicado la fiscal federal para el Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, en un comunicado en el que ha defendido su decisión alegando que Rodríguez, de 31 años, coreó "Palestina Libre" cuando disparó aproximadamente 20 tiros contra las víctimas empleando una pistola semiautomática. Además, tras el tiroteo, "exhibió una kufiya (el emblemático pañuelo palestino) roja y afirmó: 'Lo hice por Palestina, lo hice por Gaza'".

La nota, difundida por el Departamento de Justicia, recoge asimismo las declaraciones del subdirector de la oficina del FBI en Washington, Darren Cox, afirmando que el acusado "escribió y publicó un manifiesto que intentaba justificar moralmente sus acciones e inspirar a otros a cometer violencia política". "Sus presuntas acciones justifican los cargos adicionales de terrorismo que se anuncian hoy", ha señalado.

En cualquier caso, Rodríguez podría enfrentar la pena de muerte si es declarado culpable, puesto que ya está acusado de una decena de cargos, entre los que se incluyen homicidio de una autoridad extranjera, delito de odio con resultado de muerte, homicidio premeditado, asalto armado con intención de matar.